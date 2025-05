Apple erleichtert Musikfans den Wechsel zu Apple Music, ohne dass sie ihre Lieblingswiedergabelisten zurücklassen müssen. So können Nutzer aus Australien und Neuseeland jetzt ihre gespeicherten Songs und personalisierten Wiedergabelisten von anderen Streaming-Diensten wie Spotify direkt in Apple Music übernehmen. Die Funktion wird wahrscheinlich bald auch in weiteren Ländern eingeführt.

Wiedergabelisten in Apple Music übertragen

Der Wechsel zu einem anderen Musik-Streaming-Dienst war schon immer mit einem großen Nachteil verbunden. Die Aufgabe, gespeicherte Titel und sorgfältig zusammengestellte Wiedergabelisten neu zu erstellen, kann frustrierend genug sein, um die Nutzer zu veranlassen, dort zu bleiben, wo sie sind. Wie MacRumors berichtet, bietet Apple jetzt eine Entscheidungshilfe in Form einer Transfer-Funktion, die direkt in Apple Music integriert ist.

Bereits im Februar letzten Jahres kündigte sich die neue Import-Funktion an, die mithilfe von SongShift umgesetzt wird. SongShift ist ein Drittanbieter-Dienst, der für die einfache Übertragung von Wiedergabelisten zwischen verschiedenen Musik-Streaming-Plattformen bekannt ist. Der Vorteil ist jetzt, dass der Transfer direkt in Apple Music initiiert werden kann. In den Apple Music Einstellungen gibt es hierfür die Option „Musik von anderen Musikdiensten übertragen“, die eine Liste der unterstützten Musikdienste enthält. Hier können Nutzer auswählen, was sie übertragen möchten. Apple Music sucht dann nach passenden Titeln im Apple Music Katalog und fügt die Inhalte der persönlichen Apple Music Bibliothek hinzu.

Apple erklärt, dass einige Titel möglicherweise nicht verfügbar sind oder keine exakten Übereinstimmungen in Apple Music vorliegen. In Fällen, in denen eine exakte Übereinstimmung für einen Song nicht gefunden werden kann, kennzeichnet Apple die Musik entsprechend und zeigt alternative Versionen an, die ausgewählt werden können. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass nur vom Benutzer erstellte Wiedergabelisten übertragen werden können, nicht jedoch Wiedergabelisten, die von einem anderen Musikdienst erstellt wurden.

Verfügbarkeit

Im Moment ist die Import-Funktion nur in Australien und Neuseeland verfügbar. Apple hat noch nicht bestätigt, wann die Funktion auf andere Länder ausgeweitet wird. Angesichts der globalen Präsenz von Apple Music und des strategischen Werts des Tools scheint eine internationale Einführung jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein. Benutzer auf der ganzen Welt können wahrscheinlich in naher Zukunft mit dem Zugang rechnen.