Apple bereitet sich darauf vor, die Bedienung des Vision Pro Headsets natürlicher zu gestalten. So soll laut Bloomberg mit visionOS 3 die Funktion „Eye Scrolling“ eingeführt werden, mit der Nutzer durch Inhalte navigieren können, indem sie einfach ihre Blickrichtung mit den Augen entsprechend verändern.

„Eye Scrolling“ für visionOS 3

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, wird die neue „Eye Scrolling“-Funktion mit der vorhandenen Eye-Tracking-Hardware der Vision Pro arbeiten. Es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Das Update wird somit allen aktuellen Besitzern der Vision Pro im Rahmen eines Software-Rollouts zur Verfügung stehen.

Die Funktion zum Scrollen mit den Augen baut auf dem grundlegenden Bedienungssystem der Vision Pro auf, mit der Nutzer bereits Objekte auswählen können, indem die Objekte einfach angeschaut werden. Das Gerät verwendet ein Verbund aus Infrarotkameras und LEDs, die unsichtbare Lichtmuster auf die Augen projizieren.

Sobald „Eye Scrolling“ aktiviert ist, wird das Scrollen mit den Augen voraussichtlich in allen Standard-Apps funktionieren. Apple plant laut Gurman außerdem, Entwicklern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die neue Funktion in ihre eigenen Apps integrieren können. Aufgaben wie das Durchblättern von Fotos oder das Scrollen auf einer Webseite könnten so intuitiver werden.

Das Konzept des Scrollens mit den Augen ist nicht neu. Samsung führte beispielsweise eine ähnliche Funktion auf einigen seiner Galaxy-Smartphones ein. Die als „Smart Scroll“ bekannte Funktion stützte sich auf die Frontkamera, um Augenbewegungen zu erkennen. Allerdings lieferte sie keine überzeugenden Ergebnisse. Mit iOS 17 hatte auch Apple das Eye-Tracking auf dem iPhone eingeführt, aber die Nutzung konzentriert sich auf ausgewählte Funktionen zur Barrierefreiheit.

visionOS 3 soll auf Apples Worldwide Developers Conference vorgestellt werden, die am Montag, dem 9. Juni beginnt.