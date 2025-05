In der vergangenen Woche stellte Apple die Pride Collection 2025 vor. Das neue Apple Watch Pride Edition Sportarmband, welches seit letzter Woche online über den Apple Online Store bestellt werden kann, ist ab sofort auch vor Ort in den Apple Stores erhältlich.

Apple Watch Pride Edition Sportarmband ab sofort in Apple Stores erhältlich

Apple feiert den Pride Month mit einem neuen Zifferblatt für die Apple Watch, speziellen Hintergrundbildern für iPhone und iPad sowie der Apple Watch Pride Edition Sportarmband.

Jedes Pride Edition Sportband besteht aus Regenbogenstreifen in verschiedenen Formen und Größen, die aus einzelnen Streifen in leuchtenden Farben von Hand zusammengesetzt und gepresst werden, wodurch subtile und dennoch auffällige Variationen entstehen. Kein Band gleicht dem anderen, was die Individualität aller Mitglieder der LGBTQ+-Community widerspiegelt.

Nachdem mittlerweile die Updates auf iOS 18.5, iPadOS 18.5 und watchOS 1.5 vorliegen, um das neue Zifferblatt sowie die Hintergrundbilder nutzen zu können, steht das neue Apple Watch Pride Edition Sportarmband (2025).

Das Apple Watch Pride Edition Sportarmband kann seit vergangener Woche über den Apple Online Store zum Preis von 49 Euro bestellt werden. Ab sofort ist dieses auch in den Apple Stores vor Ort in den Apple stores erhältlich. Das Armband wird auch bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.