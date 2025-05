Über das sogenannte iPhone Fold wurde in den letzten Wochen bereits kräftig spekuliert. Die Tatsache, dass sich die Gerüchte zum faltbaren iPhone zuletzt intensiviert haben, lässt vermuten, dass wir uns tatsächlich langsam aber sicher einem finalen Produkt nähern. Bis es soweit ist dürfte allerdings noch über ein Jahr vergehen. Nun heißt es, dass Apple beim Außendisplay auf eine Hole-Punch Kamera setzt.

Außendisplay des iPhone Fold soll über Hole-Punch Kamera verfügen

Glaubt man den Informationen des chinesischen Leaders Digital Chat Station (via Macrumors), so ist das innere Display des faltbaren Geräts im Buchstil ein 14,1:1-Panel mit einer Kamera unter dem Display, während der äußere Bildschirm ein 14,6:1-Panel mit einer Hole-Punch Kamera ist.

Es heißt, dass sich diese Spezifikationen auf einem neuen technischen Prototyp beziehen, der „etwas kleiner als das bisherige Gerät, mit gleicher Auflösung und gleichem Seitenverhältnis“ sein soll. An der Seite des Gerätes soll sich ein Touch ID Sensor finden.

In den letzte Jahren konnte Digital Chat Station schon des öfteren seine guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen. So konnte er unter anderem im Vorfeld des iPhone 12 das Display-Design sowie Spezifikationen zur Kamerasensor des iPhone 15 und iPhone 15 Plus verraten.

Die heutigen Gerüchte passen zur Informationen des Leakers yeux1122. Diese behauptete im vergangenen Monat, dass Apple für eine Hole-Punch Kamera auf der Vorderseite des äußeren Displays entschieden hat. Apples faltbares Smartphone im Buchstil soll nächstes Jahr auf den Markt kommen und Gerüchten zufolge über ein 7,8 Zoll großes, faltenfreies Display und einen 5,5 Zoll großen Bildschirm verfügen. Die finalen Hardware-Spezifikationen sollen im zweiten Quartal 2025 festgelegt werden.