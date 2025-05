Apple hat soeben bekannt gegeben, dass ab heute mit CarPlay Ultra die nächste Generation von CarPlay für Neubestellungen von Aston Martin -Fahrzeugen in den USA und Kanada verfügbar ist. Zudem wird CarPlay Ultra in den kommenden Wochen per Software-Update auch für bestehende Modelle mit dem Infotainmentsystem der nächsten Generation der Marke verfügbar sein.

Apple kündigt CarPlay Ultra an

Die nächste Generation von Apple CarPlay ist da. Diese wurde bereits vor einiger Zeit im Rahmen der Apple Entwicklerkonferenz angekündigt und steht nun erstmals auch tatsächlich bereit.

Apple hebt das CarPlay-Erlebnis auf die nächste Stufe vereint eigenen Angaben zufolge das Beste vom iPhone und das Beste vom Auto für ein tief integriertes Erlebnis.

Apple schreibt

CarPlay Ultra bietet Inhalte für alle Fahrerbildschirme, einschließlich des Kombiinstruments, mit dynamischen und ansprechenden Optionen für Tachometer, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige und mehr und sorgt so für ein einheitliches Erscheinungsbild während des gesamten Fahrerlebnisses. Fahrer können wählen, ob sie Informationen von ihrem iPhone, wie Karten und Medien, zusammen mit Informationen aus dem Fahrzeug, wie Fahrerassistenzsystemen und Reifendruck, direkt im Kombiinstrument anzeigen möchten. Fahrer können zudem über Bildschirmsteuerungen, physische Tasten oder Siri sowohl Standardfunktionen des Fahrzeugs wie Radio und Klimaanlage als auch erweiterte, fahrzeugspezifische Funktionen und Bedienelemente wie Audiosystemkonfigurationen oder Leistungseinstellungen direkt über CarPlay steuern. Das sorgt für ein flüssigeres und nahtloseres Fahrerlebnis. CarPlay Ultra führt außerdem iPhone-basierte Widgets ein, die sich perfekt an den Bildschirm oder das Kombiinstrument des Fahrzeugs anpassen und so Informationen auf einen Blick liefern.

Laut Apple arbeiten viele andere Automobilhersteller weltweit arbeiten daran, CarPlay Ultra den Fahrern zugänglich zu machen, darunter die neu dazugekommenen Marken Hyundai, Kia und Genesis.

CarPlay Ultra wird zunächst in den USA und Kanada für die Kernmodellpalette von Aston Martin verfügbar sein und in den nächsten 12 Monaten auf Fahrzeuge weltweit ausgeweitet. Als Voraussetzung nennt Apple ein iPhone 12 oder höher mit iOS 18.5 oder höher.

Update

Mittlerweile wurden zwei Videos veröffentlicht, die uns einen näheren Einblick in CarPlay Ultra verschaffen.

