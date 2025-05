US-Präsident Donald Trump hat Apple Chef Tim Cook aufgefordert, die Ausweitung der Produktion seines Unternehmens in Indien zu stoppen. Dies wiederum könnte Apples Plan gefährden, die iPhone-Produktion in China zurück zu fahren und in anderen Ländern produzieren zu lassen.

Donald Trump fordert Tim Cook auf, die Produktion von iPhones in Indien einzustellen

Bloomberg berichtet, dass sich US-Präsident zunehmend daran stört, dass Apple die iPhone-Produktion in Indien ausbaut. Demnach gab Trump folgendes zu Protokoll

Indien hat uns einen Deal angeboten, bei dem sie sich im Grunde genommen verpflichtet haben, uns praktisch keine Zölle zu berechnen. Ich sagte: „Tim, wir behandeln dich wirklich gut, wir haben jahrelang alle Fabriken ertragen, die du in China gebaut hast. Wir haben kein Interesse daran, dass du in Indien baust. Indien kann für sich selbst sorgen.“

Im weiteren Verlauf behauptetet Trump, dass Apple zugesichert haben, seine Produktion in den USA zu steigern.

Im Geschäftsjahr bis Ende März erreichte Apples iPhone-Produktion in Indien 22 Milliarden Dollar, ein Anstieg von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trumps Äußerungen erschweren jedoch Apples Strategie, bis Ende nächsten Jahres die meisten für die USA bestimmten iPhones aus Indien zu importieren.

Während der COVID-19 Gesundheitskrise ist Apple verstärkt dazu übergegangen, die iPhone Produktion zu diversifizieren. Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China (Stichwort: Import-Zölle) haben Apples Bestreben die iPhone-Produktion in Indien auszubauen beschleunigt.