Powerstations gibt es mittlerweile in vielen Varianten und für unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn ihr auf der Suche nach einem kompakten und zuverlässigen Kraftpaket für eure Camping-Touren seid oder einfach eine praktische Energiereserve für den Fall der Fälle parat haben möchtet, lohnt sich ein Blick auf die Jackery Explorer 1000 v2. Diese kleine, aber leistungsstarke mobile Stromquelle will euch im Camping-Urlaub, auf Roadtrips oder bei anderen Abenteuern zuverlässig mit Strom versorgen. Wir haben uns das gute Stück genauer angeschaut und verraten euch, warum die Explorer 1000 v2 mehr als nur ein Backup ist.

Design und Mobilität mit durchdachter Leistung

Vor einiger Zeit hatten wir Jackery Explorer 300 Plus getestet. Nun haben wir ein Regal höher gegriffen. Jackery hat mit der zweiten Generation des Explorer 1000 ordentlich nachgelegt und diese im Vergleich zuzurechnen ersten Generation punktuell verbessert. Schon beim ersten Blick fällt auf, dass die Powerstation kompakter geworden ist. Mit gerade mal 11 Kilogramm und den Maßen 32,7 × 22,4 × 24,6 cm lässt sie sich gut tragen und verstauen. Egal ob im Camper, im Kofferraum oder sogar im Wanderrucksack, die Powerstation nimmt nur wenig Platz weg und lässt sich problemlos transportieren. Wer häufiger unterwegs ist, weiß genau, dass jedes eingesparte Kilo am Ende den Unterschied machen kann. Gleichzeitig bietet die Powerstation genügend Energiereserven, um auch größere Geräte wie Kühlboxen, Elektrokocher oder eine Kaffeemaschine zuverlässig zu betreiben. Mit einer Kapazität von 1070 Wh und einer maximalen Ausgangsleistung von 1500 Watt stemmt die Explorer 1000 v2 das locker.

Der Ladeanschluss der Jackery Powerstation befindet sich auf der linken Seite. Direkt daneben liegen zwei DC-Eingänge, über die ihr die Powerstation auch mit Solarenergie aufladen könnt. Alle Ausgangsports sind an der Vorderseite übersichtlich angeordnet. Dort stehen euch folgende Anschlüsse zur Verfügung:

2x 220 – 240 V Steckdosen

2x USB-C-Anschlüsse mit maximal 100 W

1x USB-A-Anschluss mit einer Maximalleistung von 18 W

1x 12V Kfz-Anschluss

Schnelle Ladezeiten und flexible Energiequellen

Ein großer Vorteil der Explorer 1000 v2 ist die beeindruckende Ladegeschwindigkeit. An der Steckdose ist der LiFePO4-Akku in 1,7 Stunden voll geladen. Wer autark unterwegs ist, kann auch Solarzellen anschließen. So seid ihr beispielsweise mit zwei 200-Watt-Panels nach gut 3,8 Stunden wieder startklar. Diese Flexibilität ist Gold wert, wenn ihr abseits der Zivilisation unterwegs seid.

Auch kleinere Solarpanels lassen sich problemlos nutzen. Zwar dauert das Laden dann entsprechend etwas länger, aber die Option, spontan unterwegs jede verfügbare Sonnenstunde ausnutzen zu können, macht die Explorer 1000 v2 vielseitig einsetzbar. Ein schönes Detail, das man im Alltag zu schätzen lernt.

Muss es besonders schnell gehen, kann man in der zugehörigen App auch den sogenannten Notlademodus aktivieren. In diesem Modus wird die Powerstation innerhalb von ca. einer Stunde mit voller Leistung geladen. Der Notlademodus wird regulär allerdings nicht empfohlen, um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

Intelligentes Ladesystem und umfassender Schutz

Die Powerstation ist mit einem durchdachten Ladesystem ausgestattet, das Jackery gezielt für vielseitige Einsatzzwecke entwickelt hat. Die ChargeShield 2.0 Technologie bietet verschiedene Lademodi. Uns hat der flüsterleise Modus sehr gut gefallen, der mit weniger als 30 Dezibel die Geräte nahezu geräuschlos mit Strom versorgt. Damit eignet sich die Powerstation perfekt für den Einsatz in ruhigen Umgebungen. Egal ob nachts im Camper, wenn alle schlafen, oder beim entspannten Frühstück am Seeufer, hier bleibt das störende Surren vieler anderer Powerstations aus, sodass ihr die Ruhe der Natur ungestört genießen könnt.

Sicherheit wird hier natürlich großgeschrieben. Laut eigenen Angaben sorgt Jackery mit insgesamt 62 Schutzmechanismen und 12 Sicherheitsalgorithmen dafür, dass euch die Powerstation nicht im Stich lässt. Wir haben die Explorer 1000 v2 bei wechselhaften Wetterbedingungen getestet und das Ergebnis hat uns nicht enttäuscht. Bei kühlen Nächten und auch unter heißen Bedingungen blieb die Leistung konstant, ohne dass es zu Ausfällen kam.

App-Steuerung für eine komfortable Bedienung

Das Display stellt den Ladezustand, Ein- und Ausgangsleistung sowie weitere Informationen klar dar. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleiben alle Informationen gut erkennbar.

Eine passende App ist ebenfalls vorhanden und erweitert den Funktionsumfang der Explorer 1000 v2 sinnvoll. Ihr könnt in der App den Ladezustand überwachen, verschiedene Ladeprofile steuern oder Firmware-Updates einspielen. Auch Energiespar- und Abschaltzeiten lassen sich bequem einstellen.

Im Test überzeugte die App mit einer stabilen Performance und einem reibungslosen Betrieb ohne Aussetzer. Die App ist übersichtlich aufgebaut und lässt sich intuitiv bedienen. Ein Menü bündelt alle wichtigen Optionen, sodass ihr mit wenigen Taps genau die Einstellungen findet, die ihr benötigt. Besonders für alle, die ihre Powerstation fest ins Reisemobil integrieren und jederzeit den Ladestand checken oder Einstellungen anpassen wollen, ist die App sehr praktisch.

Fazit

Die Jackery Explorer 1000 v2 punktet mit einem kompakten Design, schneller Ladezeit und umfassendem Schutzkonzept. Sie ist leichter als ihr Vorgänger, liefert trotzdem ordentlich Leistung und bleibt dabei flexibel und sicher. Die Powerstation erweist sich in jeder Situation als verlässlicher Begleiter, sei es beim Camping, auf einem ausgedehnten Roadtrip oder zur Vorbereitung auf unvorhergesehene Ereignisse.

Mit der Kombination aus robuster Bauweise, flexiblen Lademöglichkeiten und intelligenter Steuerung überzeugt Jackery hier auf ganzer Linie. Wer eine zuverlässige Stromquelle für unterwegs und gleichzeitig eine kompakte Lösung sucht, sollte die Explorer 1000 v2 definitiv auf dem Zettel haben. Wenn es nicht das absolute High-End-Modell für Expeditionen in die Arktis sein muss, liefert die Explorer 1000 v2 für Outdoor-Enthusiasten genau die optimale Balance an Leistung und Komfort.

Preis und Verfügbarkeit

Die Explorer 1000 v2 ist im Jackery Onlineshop, bei Amazon und im weiteren Fachhandel erhältlich. Wer gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 999 Euro sparen möchte, nutzt die Gelegenheit und greift bei Amazon zu. Der Versandriese bietet die Powerstation aktuell für günstige 749 Euro an, was 25 Prozent Rabatt entspricht.