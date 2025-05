Im kommenden Monat lädt Apple zur diesjährigen Worldwide Developers Conference. Konkret wird Apple seine Entwicklerkonferenz am 09. Juni 2025 mit einer Keynote vorbereiten. Im Hintergrund laufen längst die Vorbereitungen und dazu zählt es, dass der Hersteller aus Cupertino auch seine Entwickler-App auf Vordermann bringt. Dies ist nun geschehen, dass ihr die Apple Developer App frisch aktualisiert in Version 10.8 aus dem App Store herunterladen könnt.

WWDC 2025: Apple aktualisiert Entwickler-App

Mit der Apple Developer App in Version 10.8 bereitet sich Apple weiterhin auf die diesjährige Worldwide Developers Conference vor. Die aktualisierte Version der Entwickler-App bietet euch Videos der WWDC 2025 Sessions, Einzelgespräche mit Apple-Ingenieuren, den Live-Stream zur eröffnenden Keynote und mehr. Darüber hinaus wird die App den Platforms State of the Union und andere Entwicklersitzungen enthalten, die während der gesamten WWDC-Woche Premiere haben. Einen Konkreten Zeitplan, wenn welche Sessions stattfinden, hat Apple bisher noch nicht geteilt. Die Termine dürften erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Sobald ihr die Apple Entwickler-App aktualisiert habt, erhaltet ihr – wie in jedem Jahr – auch neue Sticker, die ihr in der Nachrichten-App oder in FaceTime verwendet könnt. Die diesjährige Sticker-Auswahl umfasst von Genmoji inspirierte Optionen wie einen surfenden Dinosaurier, einen Oktopus mit Tastatur und ein fliegendes Schwein. Außerdem gibt es einen farbenfrohen „Hello“-Sticker und einen Kalifornien-Sticker mit kalifornischem Mohn. Jeder Sticker ist animiert.