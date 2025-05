Apple arbeitet an den AirPods Pro 3, dies dürfte niemanden wirklich überraschen. Nachdem Apple im vergangenen Jahr die Non-Pro-AirPods aktualisiert und die AirPods 4 auf den Markt gebracht hat, dürften in diesem Jahr die AirPods Pro an der Reihe sein. Mit der Ankündigung der neuen Modelle ist im Herbst zu rechnen. Nun gibt es erste zarte Hinweise, dass sich Apple auf die AirPods Pro 3 vorbereitet.

AirPods Pro 3: Apple bereitet neue Generation vor

Entwickler Aaron Perris hat auf X eine Codezeile aus einer aktuellen Softwareveröffentlichung von Apple geteilt. Diese impliziert, dass sich Apple im Hintergrund auf die AirPods 3 vorbereitet. Konkret macht er auf die Änderung bei einer Formulierung aufmerksam

Bis dato sprach Apple davon, dass „Diese Aufgaben die AirPods Pro 2 erfordert.“ Nach der Umformuliert spricht Apple von den „AirPods Pro 2 oder neuer“. Mit anderen Worten: Etwas im Code von Apple, das derzeit AirPods Pro 2 erforderte, wird auch mit AirPods Pro 3 funktionieren, und Apple bereitet seine Software auf diese Änderung vor.

Stehen die AirPods Pro 3 unmittelbar bevor? Wir rechnen nicht wirklich damit. Am wahrscheinlichsten ist es in unseren Augen, dass Apple die AirPods Pro 3 im Herbst dieses Jahres zusammen mit dem iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Mac, der Apple Watch 11 und der Apple Watch Ultra 3 ankündigt. Die beiden bisherigen AirPods Pro Modelle kamen ebenfalls im Herbst auf den Markt. Nichtsdestotrotz könnte sich Apple dazu entscheiden, die AirPods Pro 3 im kommenden Monat im Rahmen der WWDC-Keynote anzukündigen.

Viele Informationen zu den AirPods Pro 3 sind bis dato nicht bekannt. Wir rechnen damit, dass diese über den H3-Chip, eine verbesserte Geräuschunterdrückung, eine längere Akkulaufzeit und über einen Pulssensor (genau wie bei den Powerbeats Pro 2) verfügen. Preislich dürften sich die Kopfhörer auf dem Niveau der AirPods Pro 2 bewegen.