Über den jahrelangen Streit zwischen Apple und Epic Games haben wir in der Vergangenheit des öfteren berichtet. Nun geht das Ganze in die nächste Runde. Epic Games meldet sich auf X zu Wort und spricht davon, dass Apple Fortritte auf iOS-Geräten blockiert. Sowohl die Veröffentlichung von Fortnite im US App Store als auch über den Epic Games Store für iOS in der EU seien betroffen.

Epic Games: „Apple blockiert Fortnite auf dem iPhone“

Der Streit zwischen Epic Games und Apple schwelt schon seit ein paar Jahren. Wir bringen euch kurz und knapp auf Ballhöhe. Nachdem Epic Games gegen die App Store Richtlinien verstoßen hatte, sperrte Apple im Jahr 2020 das Entwicklerkonto. Es folge ein Rechtsstreit. Mittlerweile muss Apple alternative App Stores innerhalb der EU erlauben und über den Epic Games Store steht Fortnite bereits seit Eingier Zeit bereit. Kürzlich wurde zudem entschieden, dass Apple untersagt wurde, Entwickler an alternativen Zahlungssystem im offiziellen App Store zu hindern. Daraufhin hat Epic Games über Epic Sweden Fortnite zum US App Store eingereicht.

Heute hat der Spieleentwickler bekannt gegeben, dass Apple seinen Versuch blockiert hat, Fortnite wieder auf iOS-Geräte zu bringen. Über den offiziellen Fortnite-Account bei X heißt es