Die deutschen Mobilfunkanbieter suchen nach Möglichkeiten, um den Ausbau ihres 5G-Netzes voranzutreiben. Nun haben o2 und der Infrastrukturanbieter 5G Synergiewerk kooperiert und mit dem bundesweiten Ausbau von 5G-Straßenlaternen begonnen. Dabei sind 5G-Straßenleuchten für die 25 größten deutschen Städte geplant. Die Vorbereitungen in Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart und Leipzig laufen bereits.

o2 startet bundesweiten Ausbau von 5G-Straßenlaternen

Mit dem bundesweiten Ausbau von 5G-Straßenleuchten verbessert o2 das Mobilfunknetz für Smartphone-Nutzer und Gewerbetreibende in belebten Innenstädten sowie in touristischen Regionen. Die 5G-Straßenleuchten erweitern die bestehende 5G-Netzabdeckung durch Mobilfunkmasten und sorgen für zusätzliche Kapazitäten. In der ersten Ausbauphase konzentrieren sich o2 und 5G Synergiewerk auf die 25 größten Städte. Die langfristigen Pläne gehen weit darüber hinaus.

o2 schreibt