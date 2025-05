Erst im vergangenen Monat hat Apple TV+ das Animationsspecial „Lulu Is a Rhinoceros“ angekündigt. Nun steht der offizielle Trailer bereit, vor das Special am 30. Mai 2025 auf dem Video-Streaming-Dienst anläuft.

„Lulu Is a Rhinoceros“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zum brandneuen Familien-Musical-Special für Kinder und Eltern „Lulu Is a Rhinoceros“ veröffentlicht, das am Freitag, den 30. Mai 2025, seine Premiere feiert. „Lulu Is a Rhinoceros“ basiert auf dem gleichnamigen beliebten Kinderbuch des Vater-Tochter-Duos Jason und Allison Flom und ist ein ermutigendes Pop-Musical-Familienereignis über Freundlichkeit, Akzeptanz und die Akzeptanz des eigenen wahren Ichs.

Lulu ist ein Nashorn – so sieht sie es, wenn sie in den Spiegel schaut. Um Freundlichkeit zu verbreiten, begibt sich die lebenslustige Lulu auf das Abenteuer ihres Lebens – angetrieben von neuen Freunden, Mut und eingängigen Liedern!

In dem Special verleihen namhafte Persönlichkeiten den Charakteren ihre Sitmmt, darunter Auliʻi Cravalho als Lulu („Vaiana“), Tony-Award-Gewinner Alex Newell als Cory („Glee“), Emmy-Award-Nominierter Dulé Hill als Flom Flom („Psych“), Paul Rust als Finn („Love“) und Utkarsh Ambudkar als Hip-Hop („Ghosts“).