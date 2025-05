Die jüngste Ausgabe des Kantar BrandZ Berichts liegt vor und mit dieser ist Apple zum vierten Mal in Folgen zur wertvollsten Marke gekürt worden. Demnach ist die Marke Apple nun 1,29 Billionen US-Dollar wert – eine Steigerung von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

BrandZ: Apple zur wertvollsten Marke 2025 gekürt

Die Marktforscher von Kantar haben ihr BrandZ Global Top 100 Ranking veröffentlicht und sehen dabei Apple zum vierten Mal in Folge bei der Markenleistung ganz oben auf dem Treppchen. Kantar bewertet dabei die finanzielle Leistung in Kombination mit Markenwahrnehmung und berücksichtigt Erkenntnisse aus über 4,5 Millionen Verbraucherinterviews in 522 Kategorien und 54 Märkten.

Laut Kantor beruht Apples Dominanz unter anderem auf dem anhaltenden Verbrauchervertrauen, der Premium-Positionierung und der erfolgreichen Diversifizierung in den Bereichen Hardware, Software und Dienstleistungen. Der Markenwert des Unternehmens macht mittlerweile rund 12 Prozent des Gesamtwerts der BrandZ Global Top 100 aus, der im Jahr 2025 bei 10,7 Billionen Dollar liegen wird.

Apples Vorteil ist unter anderem, dass das Unternehmen in zwei der am schnellsten wachsenden Kategorien vertreten ist: Verbrauchertechnologie und Luxus. Dem Bericht zufolge wuchsen diese Sektoren um 46 Prozent bzw. 45 Prozent und übertrafen damit Kategorien wie Finanzen, Automobil und Telekommunikation. Als Indikatoren für diese Positionierung in zwei Kategorien nennt der Bericht die anhaltende Nachfrage nach High-End-Geräten wie den iPhone Pro-Modellen und der Apple Watch Ultra.

Blicken wir auf die weiteren Platzierungen des BrandZ-Rankings. Platz 2 konnte sich Google (944,1 Milliarden Dollar) vor Microsoft (884,8 Milliarden Dollar) sichern. Platz 4 belegt Amazon (866,1 Milliarden Dollar) vor Nvidia (509,4 Milliarden Dollar)