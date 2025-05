Das iPhone 17 Air soll nicht nur besonders dünn werden, sondern auch als erstes iPhone eine neue Batterie-Technologie nutzen. Der japanische Zulieferer TDK will dazu schon Ende Juni mit der Auslieferung von Silizium-Anoden-Akkus beginnen, was früher als ursprünglich geplant wäre.

TDK liefert früher: idealer Zeitpunkt für das iPhone 17 Air

Eigentlich war die Auslieferung der Silizium-Anoden-Akkus erst für das dritte Quartal vorgesehen. Doch wie DigiTimes berichtet, hat TDK-Chef Noboru Saito nun verraten, dass man den Zeitplan beschleunigt hat. Die ersten neuen Akkus sollen also schon bald an Smartphone-Hersteller gehen. Möglicherweise rechtzeitig für das iPhone 17 Air, welches an seiner schmalsten Stelle nur 5,5 Millimeter messen soll. So ein schlankes Gerät braucht clevere Lösungen, wenn es trotzdem den ganzen Tag durchhalten soll. Hier kommt die neue Batterietechnik ins Spiel.

Bisher verwendet Apple wie viele andere Hersteller Akkus, bei denen die Anode aus Graphit besteht. Die neue Technik ersetzt diesen Stoff durch Silizium. Das bringt einen wichtigen Vorteil mit sich, denn so lässt sich etwa 15 Prozent mehr Energie auf gleicher Fläche speichern. Genau das ist entscheidend für besonders dünne Geräte wie das iPhone 17 Air.

Dennoch gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur tatsächlichen Akkuleistung des iPhone 17 Air. Während Wayne Ma von The Information vermutet, dass die Laufzeit geringer ausfällt als bei aktuellen iPhones, sieht Mark Gurman von Bloomberg die Lage entspannter. Seiner Einschätzung nach bleibt die Akkulaufzeit auf dem Niveau der aktuellen Geräte, dank intelligenter Optimierungen bei Hard- und Software. Auch der Analyst Ming-Chi Kuo zeigt sich zuversichtlich. So deutete er bereits an, dass Apple eine neue Akku-Technologie einsetzen würde, nannte aber keine Details.

Einige weitere Veränderungen am Design sollen dabei helfen, die Akkulaufzeit möglichst groß zu halten. Zunächst einmal sollen Apples neues C1-Modem und der kommende A19-Chip ein wichtiger Faktor für die Effizienz des iPhone 17 Air sein. Um gleichzeitig genügend Platz für den Akku zu schaffen, setzt Apple angeblich auf eine einzelne Rückkamera. Zudem könnte das Gerät nur über einen Lautsprecher verfügen.