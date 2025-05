Zendure hat vor wenigen Wochen SolarFlow 800 Pro und damit sein neues All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem mit integrierter KI angekündigt. Mittlerweile hat SolarFlow 800 Pro seinen Verkaufsstart gefeiert und wir hatten die Möglichkeit, die All-in-One-Lösung ausgiebig zu testen. Soviel sei schon einmal gesagt, der Hersteller hat mit seiner Produktneuheit verdammt viel richtig gemacht.

Test: Zendure SolarFlow 800 Pro

Seit einiger Zeit haben wir Zendure – Hersteller von Balkonkraftwerken, Akkus und weiterer Energielösungen – auf dem Schirm. Mikrowechselrichter, Solarpanele, Speicherlösungen, All-In-One-Geräte, Zubehör und mehr, das Unternehmen blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio, welches zahlreiche Bedürfnissen stillt.

Mit dem jüngsten Produkt macht es euch Zendure einfacher denn je, ein Balkonkraftwerk mit Akku anzuschaffen. Die Highlights von SolarFlow 800 Pro liegen in den vier MPPTs (4x 660W), im integrierten 1,92kWh Speicher (erweiterbar auf 11,52kWh Hochvolt-Speicher für höhere Effizienz), im KI-Energiemanagement und in der 1000W netzunabhängigen Leistung.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Zendure SolarFlow 800 Pro befindet sich neben dem eigentlichen Gerät noch Installationswerkzeug und der übliche Papierkram. Solltet ihr bereits ein Balkonkraftwerk ohne Speicher nutzen, so könnt ihr euren bisherigen Mikrowechselrichter schlicht und einfach mit dem Zendure SolarFlow 800 Pro ersetzen. Solltet ihr komplett bei Null Anfang, dann benötigt ihr natürlich noch entsprechende Solarpanele. Mit den vier MPPTs (4x 660W) seid ihr flexibel aufgestellt. Ihr müsst auch nicht zwingend vier Solarpanele anschließen. Ihr könnt mit zwei Panelen anfangen und im weiteren Verlauf zwei weitere Panels hinzufügen.

Die Abmessungen von SolarFlow 800 Pro betragen 349,7 × 201,7 × 340 mm, das Gewicht liegt bei rund 25,9 kg.

Installation

Die Installation von Zendure SolarFlow 800 Pro ist denkbar einfach. Je nachdem, ob ihr bereits über Solarpanele verfügt oder diese erst installieren müsst, ist es möglicherweise etwas einfacher oder etwas aufwändiger. So oder so ist es kein Hexenwerk. Ihr verbindet die Solarpanele mit den Eingängen am SolarFlow 800 Pro und im nächsten Schritt das All-In-One-Balkonkraftzwerk mit eurem heimischen Stromnetz. Beachtet beim Platzieren von SolarFlow 800 Pro in jedem Fall die Hinweise in der Bedienungsanleitung. SolarFlow 800 Pro verfügt über die Schutzklasse IP65. Das bedeutet, das Gerät ist staubdicht und gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. In unserem Fall waren Solarpanele vorhanden, so dass wir diese nur mit der Zendure-Neuheit verbinden mussten. Dies war innerhalb weniger Augenblicke erledigt.

Anschließend geht es mit der Zendure-App weiter. Auch hier ist die Einrichtung unkompliziert. Ihr öffnet die App, klickt auf das (+), um ein neues Gerät zu installieren und schon wird euch dieses als „in der Nähe“ angezeigt. Genau dies war bei SolarFlow 800 Pro der Fall. Im weiteren Verlauf klickt ihr euch durch verschiedene Schritte, verbindet euch mit dem heimischen WLAN, legt individuelle Optionen fest und checkt, ob ein Firmware-Update vorliegt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass ihr das volle Potential von SolarFlow 800 Pro nur ausnutzen könnt, wenn ihr ein Smart Meter nutzt. SolarFlow 800 Pro funktioniert zwar auch ohne Smart Meter, die optimale Nutzung erfolgt per Smart Meter. Dabei ist Zendure mit verschiedenen Smart Metern kompatibel. Wir setzen zum Beispiel auf einen Shelly 3M Pro. Erst kürzlich hat Zendure zum mit Smart Meter 3CT und Smart Meter D0 zwei weitere (eigene) Lösungen auf den Mark gebracht. Der Smart Meter 3CT ist ein DIN-geschirrtes, dreiphasiges Strommessgerät mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung. Es ist speziell für die präzise Überwachung des Energieverbrauchs in Haushalten konzipiert und ermöglicht die drahtlose Kommunikation mit Energiespeichersystemen. Dieses ist von einem Elektriker oder Fachpersonal in eurem Stromkasten zu installieren. Das Smart Meter D0 richtet sich gezielt an Haushalte in Deutschland, die ihre Stromverbrauchsdaten überwachen möchten. Die Installation des Geräts ist denkbar einfach und erfordert keinen Elektriker. Mit Plug-and-Play-Funktionalität können Benutzer das Gerät schnell und ohne zusätzliche Kosten einrichten.

SolarFlow 800 Pro im Einsatz

Seit wenigen Wochen haben wir SolarFlow 800 Pro im Einsatz. An dieser Stelle möchte wir euch unsere ersten Eindrücke und Erfahrungen schildern. Zunächst einmal sei gesagt, dass es sich bei SolarFlow 800 Pro um einen innovativen, intelligenten Energiespeicher handelt, der Mikrowechselrichter, Hub-Controller und Batterie in einem kompakten All-in-One-System vereint.

Auch hier noch einmal der Hinweis: Man kann SolarFlow 800 Pro ohne Smart Meter verwenden und ordentlich Geld sparen. Das volle Potential des Gerätes erhaltet ihr jedoch nur in Kombination mit einem Smart Meter. Wir können euch nur dringend empfehlen, ein Smart Meter zu verwenden. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Ohne Smart Meter legt ihr eine Grundlast fest, die das All-In-One-Balkonkraftwerk ans heimische Stromnetz abgeben soll. Ihr definiert beispielsweise 200W und diese Leistung wird ins Haus oder in die Wohnung abgeben. Die 200W sind in der Regel geschätzt und der Nutzer versucht so nah wie möglich an die Realität heranzukommen. Ihr könnt für verschiedene Uhrzeiten auch unterschiedliche Leistungen abgeben, tagsüber beispielsweise 150W und abends 250W. Dieser Zustand ist ziemlich „unsmart“ und deckt nicht euren tatsächlichen Verbrauch.

Viel spannender wird es mit einem Smart Meter. Dieses erkennt den tatsächlichen Strombedarf eurer vier Wände und fordert diesen bei SolarFlow 800 Pro an. Solange die Solarleistung am Eingang ausreichend oder der Akku entsprechend gefüllt ist, wird euer Strombedarf gedeckt. Das Ganze gilt natürlich nur bis 800W in Deutschland, da dies die gesetzliche Grenze ist. Die Reaktionszeit von SolarFlow 800 Pro liegt bei unter 3 Sekunden ist ab einer Leistung von 30 W auf 1W genau. Schaltet ihr beispielsweise euren TV ein, so erkennt es das Smart Meter und reicht die Informationen an euer Balkonkraftwerk durch. Innerhalb kürzester Zeit reagiert euer System und gibt zusätzlichen Strom ab, um den Bedarf zu decken. Dies lässt sich in der App auch sehr gut beobachten.

Einen Schritt weiter geht Zendure mit ZENKI. ZENKI ist das zentrale KI-Technologiemodul, das das Home Energy Management System (HEMS) antreibt. Die intelligente Plattform prognostiziert, plant und optimiert Energieflüsse, um die Nutzung grüner Energie zu maximieren, Kosten zu senken und das Energiemanagement zu erleichtern.

SolarFlow 800 Pro ist mit dem ZENKI Home Energy Management System ausgestattet und optimieren Energieflüsse, indem das System aus Nutzungsdaten lernt und Faktoren wie Wettervorhersagen, Batteriekapazität und dynamische Tarife von über 700 europäischen Anbietern analysiert, um einen individuellen Energieplan zu erstellen. Durch intelligente Lastverschiebung und Echtzeitanpassungen kann ZENKI die Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren und bis zu 42 Prozent der Energiekosten einsparen.

Dabei habt ihr einen Zugriff auf ein intuitives Dashboard, das klare Visualisierungen, Automatisierungsfunktionen und granulare Steuerungsoptionen bietet und so das Energiemanagement vereinfacht.

Die integrierte Batterie hat eine Speicherkapazität von 1.920 W und lässt sich durch bis zu fünf Zusatzbatterien auf maximal 11,52 kWh erweitern. Der SolarFlow 800 Pro ist kompatibel mit folgenden Zendure-Batterien: AB1000, AB2000, AB1000S, AB2000S und AB2000X. SolarFlow 800 Pro kann mit bis zu vier Solarpanels betrieben werden und unterstützt vier leistungsstarke 660-W-MPPTs für eine maximale Solareinspeisung von 2.640 W. Dank des PV-Niederspannungs-Starts bei 14 V erzeugt SolarFlow 800 Pro auch bei schlechten Lichtverhältnissen zuverlässig Solarstrom. Dies lässt sich in den frühen Morgenstunden oder spät am Abend ganz gut beobachten. Selbst bei wenig Licht erzeugt euer System Strom. Ihr dürft natürlich keine Maximalausbeute erwarten, aber zumindest werden schon sehr früh morgens oder sehr spät abends noch ein paar Watt produziert.

Die fortschrittliche, hocheffiziente GanZen Galliumnitrid-Technologie ermöglicht zudem eine Ladeeffizienz von 96 Prozent. Das integrierte 48-V-Batteriemanagementsystem reduziert Energieverluste im Vergleich zu herkömmlichen 16-V-Systemen um bis zu 25 Prozent. Es sorgt für eine gleichmäßige Entladung der Batterien und verhindert Leistungsengpässe, die die Energieeffizienz beeinträchtigen könnten. Mit netzunabhängigen Betriebsmodi, die bis zu 1.000 W bereitstellen, stellt SolarFlow 800 Pro sicher, dass essenzielle Gerätschaften wie Kühlschränke auch bei Stromausfällen weiter betrieben werden können.

Fazit

Bei den ersten Balkonkraftwerken handelte es sich um eine Kombination aus Solarpanelen und Mikrowechselrichter. Im weiteren Verlauf kamen „externe“ Speicher hinzu. Anschließend folgten All-In-One-Geräten bei denen Wechselrichter und Akku in einem Gerät vereint waren. Nun geht Zendure den nächsten Schritt und kombiniert diese All-In-One-Lösung mit künstlicher Intelligenz.

Wir sind „Freund“ einer All-In-One-Lösung bei dem Mikrokwechselrichter und Akku in einem Gerät vereint sind. Akku und Wechselrichter sind fest verknüpft und man muss die Komponenten nicht einzeln Platztieren, verkabeln etc. pp. Der neueste Schrei ist nun die Kombination mit künstlicher Intelligenz. Wenn dies zu erhöhten Einsparpotential führt, soll uns dies recht sein.

Doch fang wir vorne an. Die Installation von Zendure SolarFlow 800 Pro war innerhalb kürzester Zeit erledigt. Solltet ihr noch keine Solarpanele besitzen, so ist es zeitlich etwas aufwendiger, aber keine echte Hürde. Ein Balkonkraftwerk kann in der Regel alleine aufgebaut und installiert werden. Etwas komfortabler ist es sicherlich zu Zweit. Auch die Einrichtung in der Zendure-App stellt keine echte Hürde ein.

Seit der Inbetriebnahme von Zendure SolarFlow 800 Pro schnurrt das All-In-One-Balkonkraftwerk bei uns ohne Probleme. Schon früh morgens bei schlechten Lichtverhältnissen wird der erste Sonnenstrom eingefangen und auch noch spät am Abend wird Strom produziert. Morgens und abends bei schwierigen Lichtverhältnissen dürft ihr natürlich keine riesige Ausbeute erwarten. Tagsüber bei direkter Sonneneinstrahlung und insbesondere, wenn ihr vier Solarpanele angeschlossen habt, könnt ihr locker über 2000W produzieren. Damit wird die Grundlast eurer heimischen vier Wände gedeckt und der Akku ist ziemlich schnell aufgeladen. So ist tagsüber und auch nachts ausreichend Strom vorhanden. Wenn ihr natürlich abends kocht, den Backofen anstellt oder andere stromfressende Geräte betreibt, kann man zusehen, wie sich der Akku leert. Je mehr Strom ihr verbraucht, den ihr selbst generiert habt, umso besser.

Auch das Zusammenspiel mit dem Smart Meter funktionierte in unserem Test einwandfrei. Nehmt ihr beispielsweise einen Fön in die Hand, schaltet diesen ein, so könnt ihr zügig den geänderten Strombedarf in der Zendure-App beobachten.

Sprechen für noch über ZENKI und die KI-Funktion von Zendure SolarFlow 800 Pro. ZENKI sorgt dafür, dass euer System geladen wird, wenn die Stromkosten eures dynamischen Stromtarifs besonders niedrig sind und in Abhängig des Akkustands, des Wetters, eures historischen Stromverbrauchs und eurer historischen Stromerzeugung.

Auf Basis dieser Daten entwickelt es individuelle Energiemanagement-Strategien. Durch die kontinuierliche Anpassung an euren Energiebedarf hilft euch das HEMS, Monat für Monat bis zu 42 Prozent Energiekosten zu sparen. Bei Prozentangaben sind wir immer ein wenig kritisch. Hersteller rechnen wir gewöhnlich mit „optimalen Bedingungen“ und sicherlich können die bis zu 42 Prozent auch in gewissen Situationen erreicht werden. Darauf verlassen sollte man sich allerdings nicht. Selbst, wenn es die KI schafft, nur 10 oder 20 Prozent zusätzlich zu sparen, wäre dies in unseren Augen eine willkommene Verbesserung.

Was haben wir in den letzten Tagen in Sachen KI beobachtet? Eine künstliche Intelligenz ist nur so gut, wie es die Daten hergeben. Eine historische Stromerzeugung und eine historischen Stromverbrauch sind schön und gut, treffen allerdings nicht immer voll ins Schwarze. Auch die Wetterprognose kann abweichen. An unserem Standort war kürzlich ein bedeckter Himmel vorhergesagt, tatsächlich schien den ganzen Tag die Sonne. Andersherum kann es natürlich genau so sein. Das System denkt, dass die Sonne scheint und erwartet eine hohe Stromerzeugung, allerdings kann das tatsächliche Wetter deutlich schlechter sein. Möglichkerweise wird dann kein billiger Strom eingekauft, um diesen zu Zeiten mit hohen Strompreisen abzugeben. Dieses Risiko trägt man schlicht und einfach. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass die KI über einen längeren Zeitraum gesehen, zusätzliches Einsparpotential freigibt.

Das System nutzt den einfachen Zugang zu über 700 europäischen Energieanbietern in 32 Märkten. Das HEMS optimiert euren Energieverbrauch und nutzt dynamische Stromtarife voll aus – für maximale Ersparnis.

Über die Steckdose seitlich an SolarFlow 800 Pro könnt ihr übrigens bis zu 1000 Watt abgreifen. Hierfür muss das All-In-One-Gerät auch nicht mit eurem Heim-Stromnetz verbunden sein. So hat man im Fall eines Stromausfalls ein Stück weit gerüstet und kann wichtige Geräte (Kühlschrank, Gefrierschrank etc.) mit Strom versorgen.

Für wen eignet sich SolarFlow 800 Pro?

Wie immer stellt sich bei einer neuen Produkt die Frage, für wen sich dieses überhaupt eignet. In unseren Augen richtet sich SolarFlow 800 Pro an mehrere Käufergruppen. Habt ihr bereits ein klassisches Balkonkraftwerk mit Wechselrichter und Solarpanelen im Einsatz und möchtet ihr dieses mit einem Akku erweitern? Dann seid ihr bei SolarFlow 800 Pro genau richtig. Es handelt sich um eine All-In-One-Lösung, die ihr innerhalb kürzester Zeit installieren könnt. So könnt ihr innerhalb kürzester Zeit weiteren Strom und somit zusätzliches Geld sparen. Möchtet ihr euer bestehendes BKW nicht nur mit einem Speicher, sondern mit zusätzlichen Solarpanelen erweitern, so seid ihr bei SolarFlow 800 Pro ebenfalls genau richtig. Die Zendure-Lösung verfügt über 4 MPPTs (4x 660W), so dass ihr eure bisherigen Solarpanele weiterbenutzten und zusätzliche Panels verbinden könnt.

Denkt ihr erstmalig über die Anschaffung eines Balkonkraftwerks nach, so solltet ihr SolarFlow 800 Pro ebenfalls in die engere Auswahl nehmen. Ihr erhaltet eine Komplettlösung, die mit ihren technischen Spezifikationen und KI-Unterstützung für die Zukunft gerüstet ist.

Preis & Verfügbarkeit

SolarFlow 800 Pro lässt sich zum Preis von 799 Euro über die Zendure Webseite sowie über Amazon bestellen. Ihr könnt das Gerät als Einzelgerät oder in Kombination mit Solarpanelen, Smart Meter, weiteren Akkus und Zubehör kaufen.