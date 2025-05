Apple möchte Anwendern in die EU die Möglichkeit einräumen, den Standard-Sprachassistenten auf dem iPhone frei zu wählen. Dadurch könnte Siri durch Amazon Alexa, Google Gemini, ChatGPT etc. ersetzt werden.

Apple iPhone: EU-Nutzer können Sprachassistenten zukünftig frei wählen

Mark Gurman und Drake Bennett von Bloomberg widmen sich in einem aktuellen Bericht Apples Bemühungen rund um künstliche Intelligenz und sprechen in diesem Zusammenhang auch über den Sprachassistenten Siri. Tenor ist, dass Apple nach wie vor noch nicht den Schlüssel gefunden haben, um leistungsstarke KI-Funktionen auf das iPhone zu bringen.

Dabei sieht sich Apple weiteren Hürden innerhalb der EU konfrontiert. In der EU gelten verschärfte Regler, die iPhone-Nutzern mehr Freiraum bei der Wahl von Apps und Diensten vorschreiben. In den vergangenen 12 Monaten hat sich hierzulande schon einiges getan und Apple hat unter anderem alternative App Stores zugelassen und die Möglichkeit eingeräumt, Standard-Apps für den Browser, Navigation, Mail und Co. zu definieren. Im nächsten Schritt soll Nutzern in der EU offenbar die Möglichkeit gegeben werden, den Standard-Sprachassistenten frei zu wählen.

Bloomberg schreibt, dass Apple derzeit an der Anpassung seiner Betriebssysteme arbeitet, sodass Nutzer erstmals von Siri als Standard-Sprachassistenten auf Optionen von Drittanbietern umsteigen können. Sobald Apple dies umgesetzt hat könnten Anwender Siri auf dem iPhone, iPad und Mac durch Amazon Alexa, Google Gemini, ChatGPT oder was auch immer ersetzen.