Große E-Commerce-Plattformen bieten derzeit in China starke Preisnachlässe auf das iPhone 16 an, die teilweise über 300 Euro betragen. Rabatt-Aktionen sind in China keine Seltenheit. Doch dieses Mal fallen sie höher aus, als wir es gewohnt sind, was nicht nur auf eine sinkende Nachfrage zurückzuführen ist, sondern auch durch staatliche Subventionen zustande kommt.

Große Preisnachlässe im Vorfeld des Shopping-Festivals

Wie MacRumors berichtet, senken chinesische Einzelhändler wie JD.com und Tmall von Alibaba die iPhone-Preise im Vorfeld des jährlichen chinesischen Einkaufsfestivals „618“, das vom 1. bis 18. Juni stattfindet.

Das iPhone 16 Pro mit 128 GB Speicherplatz wird zum Beispiel auf JD.com jetzt für nur 5.469 Yuan (ca. 677 Euro) verkauft. Das ist ein deutlicher Nachlass gegenüber dem offiziellen Apple China-Preis von 7.999 Yuan (ca. 990 Euro), was einem Preisnachlass von 313 Euro entspricht. Tmall listet das gleiche Modell für 5.499 Yuan (ca. 681 Euro), wobei zusätzliche plattformspezifische Gutscheine den Preis weiter senken.

Chinas nationale „Konsuminitiative“ spielt bei dieser Preisstrategie eine wichtige Rolle. Für Geräte, deren Verkaufspreis unter 6.000 Yuan (ca. 743 Euro) liegt, können je nach Region Subventionen von bis zu 500 Yuan (ca. 62 Euro) gewährt werden. Diese Anreize zielen darauf ab, die Ausgaben der Verbraucher für Elektronik inmitten eines sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums anzukurbeln. In der Vergangenheit lagen die Preise der Apple-Geräte oberhalb dieser Subventionsschwelle, aber durch die jüngsten Preisnachlässe sind bestimmte iPhone 16 Modelle unter die Grenze gefallen, sodass sie für die zusätzlichen Rabatte infrage kommen.

Rückläufige Verkaufszahlen

Die aggressive Preisgestaltung ist in erster Linie eine Reaktion auf die rückläufigen Verkaufszahlen in China. Eine von MacRumors zitierte Marktanalyse beziffert den Rückgang im Jahresvergleich auf fast 50 Prozent, wobei die Auslieferungen von 3,75 Millionen Geräten Anfang 2024 auf nur noch 1,89 Millionen Anfang 2025 sanken. Gleichzeitig gewinnen die lokalen Wettbewerber an Boden. Xiaomi verzeichnete einen 40-prozentigen Anstieg der Auslieferungen und Huawei einen 10-prozentigen Anstieg im selben Zeitraum.