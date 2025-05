Apple gilt in der Branche oft als Nachzügler im KI-Wettrennen. Doch das Unternehmen ist dafür bekannt, später als andere in neue Märkte einzusteigen und dafür aber oft mit großem Erfolg abzuliefern. Dieser Ansatz könnte sich auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz für Siri wiederholen. In einem aktuellen Bericht von Bloomberg heißt es, dass Apples Entwicklungsabteilung mit einem hauseigenen Chatbot erhebliche Fortschritte erzielt hat. Nach Angaben von Führungskräften des Unternehmens ist die aktuelle Iteration in ihren Fähigkeiten sogar vergleichbar mit den neuesten Versionen von ChatGPT.

Apple testet fortschrittliche Siri-Version

Mit der Weiterentwicklung von Apple Intelligence soll auch Siri auf die nächste Stufe gehoben werden. Während sich einige bereits angekündigte Funktionen verspäten, arbeitet Apple auch an einer Siri-Version, die auf fortschrittlichen großen Sprachmodellen basiert.

Das auf den Codenamen „LLM Siri“ getaufte Projekt gewinnt laut Bloomberg immer mehr an Fahrt. Apples KI-Leiter John Giannandrea soll zunächst skeptisch gewesen sein, Siri in einen Assistenten im Stil von ChatGPT zu verwandeln. Aber die Zeiten haben sich geändert, und damit auch die Prioritäten bei Apple. Jetzt gibt es einen unternehmensinternen Vorstoß, Siri zu einem vollwertigen Sprachassistenten weiterzuentwickeln, der mit den besten Assistenten auf dem Markt konkurrieren kann.

Insider berichten, dass der Prototyp des Chatbots in den letzten sechs Monaten beeindruckende Fortschritte gemacht hat. Apple hat zwar noch keine öffentlichen Informationen herausgegeben, aber diejenigen, die das Tool intern testen, haben ein hohes Leistungsniveau angedeutet, das sich gut mit den bestehenden Marktführern im Bereich der künstlichen Intelligenz messen kann.

Es soll jedoch keine Pläne geben, diese neue Siri auf der WWDC im Juni vorzustellen. Nach der im letzten Jahr verfrühten Vorstellung neuer Siri-Funktionen will es Apple jetzt offensichtlich vermeiden, Funktionen zu bewerben, die noch nicht marktreif sind. Eine großangelegte Integration von Apples neuen KI-Modell ist eher im Rahmen des iOS 19 Zyklus zu erwarten.