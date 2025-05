Wer sich in einem Vodafone-Shop für ein Smartphone in Verbindung mit einem Mobilfunk-Vertrag und einer eSIM entscheidet, kann das Gerät ab sofort besonders schnell und komfortabel in Betrieb nehmen. Denn ab sofort bietet Vodafone im stationären Handel den aus dem Online-Vertriebskanal bekannten „eSIM-Push“-Aktivierungsservice an.

Vodafone: eSIM-Aktivierung jetzt auch im Shop möglich

Bei Vodafone heißt es „Bye, bye Papierkram“. Ab sofort ist eine automatische eSIM-Aktivierung auch beim Handy-Kauf in den Vodafone-Shops möglich. Damit entfällt bei der Inbetriebnahme des Smartphones und der Aktivierung der eSIM das Einscannen eines QR-Codes. Auch die Eingabe eines Bestätigungscodes ist nicht mehr erforderlich. Der gesamte Prozess ist digital, sodass die klassische Willkommensmappe für die eSIM nicht mehr benötigt wird.

Wenn ihr euch bei Vodafone für ein Smartphone entscheidet, wird das Gerät automatisch mit einer eSIM gekoppelt. Sobald das Smartphone mit dem Internet verbunden ist, wird die eSIM zum Download angeboten – entweder bei der Ersteinrichtung oder nachträglich. Derzeit kann das Verfahren nur bei Vertragstarifen genutzt werden. Natürlich könnt ihr euch auch weiterhin bei Vodafone für eine physische SIM-Karte im Vodafone-Shop entscheiden.