Das Drama zwischen Epic Games und Apple hat eine weitere Wendung genommen. Dieses Mal sieht es so aus, als würde Apple in die Ecke gedrängt. So könnte Epic mit seiner jüngsten Beschwerde gegen Apple erfolgreich sein, was Fortnite wieder in den US-App Store bringen würde.

Epic vs. Apple

Wie wir bereits berichtet haben, hatte Epic eine gebündelte Version von Fortnite eingereicht, die sowohl für den US-amerikanischen als auch für den EU-Store bestimmt war. Apple forderte daraufhin Epic auf, die Versionen getrennt einzureichen, aber das war nicht das Hauptproblem. Apple machte gegenüber Epic deutlich, dass das Unternehmen die Wiedereinführung des Spiels in den USA erst dann in Betracht ziehen würde, wenn ein aktuell noch laufender Rechtsstreit mit Epic abgeschlossen ist.

Epic eskalierte nach dieser Begründung und wandte sich wieder an das Gericht. So reichte der Spieleentwickler am vergangenen Freitag einen Brief bei der zuständigen US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers ein, in dem das Unternehmen die Richterin auffordert, Apple zu zwingen, die Einreichung der Fortnite-App zu bearbeiten. In dem Schreiben wirft Epic Apple vor, die Autorität des Gerichts zu missachten und zu versuchen, das zuvor gefällte Urteil zu umgehen.

Richterin ist genervt

Nun hat sich die Richterin zu Wort gemeldet und lässt erahnen, dass ihre Geduld bezüglich Apples fortgesetzter Gegenwehr und Epics Gejammer langsam aufgebraucht ist. In einem Schreiben des Gerichts heißt es, dass, wenn Apple Fortnite nicht im US-App Store zulässt und den aktuellen Streit mit Epic ohne Einschaltung des Gerichts beilegt, am 27. Mai eine Anhörung stattfinden wird, zu der ein zuständiger „Apple-Vertreter“ persönlich erscheinen muss. Das könnte der Chef des App Store, Phil Schiller, oder eine andere Führungskraft sein.

Wie MacRumors vermutet, ist es gut möglich, dass Apple weitere Gerichtstermine vermeiden will und Fortnite in den USA schließlich zulässt. Insbesondere, da noch die aktuelle Berufung im Fall der neuen App Store-Richtlinien bearbeitet wird.

Fortnite ist seit 2020 aus dem US-App Store ausgeschlossen. Der Grund für das Verbot war ein Rechtsstreit über Epics Umgehung von Apples In-App-Zahlungssystem. Infolgedessen verfügt Epic nicht mehr über ein gültiges US-Entwicklerkonto. Um diese Einschränkung zu umgehen, gründete Epic die schwedische Tochtergesellschaft „Epic Games Sweden“, die seitdem für den Vertrieb von Fortnite in der Europäischen Union verantwortlich ist. In der EU lässt Apple im Rahmen der neuen Vorschriften für die digitalen Märkte (DMA) alternative Vertriebskanäle für Apps zu.