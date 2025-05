Es ist schon ein paar Wochen ehr, dass Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference für den Zeitraum vom 09. bis 13. Juni 2025 angekündigt hat. Vor wenigen Augenblicken hat das Unternehmen noch einmal offiziell bestätigt, dass die Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnet wird. Das Motto der Veranstaltung lautet „Am Horizon.“

WWDC 2025 Keynote am 09. Juni

Apple nutzt den heutigen Tag, um das Programm für die WWDC 2025 bekannt zu geben. Die kostenlose Online-Konferenz findet vom 9. bis 13. Juni statt und bringt die weltweite Apple Entwicklercommunity zusammen, um mehr über die neuesten Tools, Technologien und Features von Apple zu erfahren.

Während der gesamten Woche können sich Entwickler aus aller Welt direkt mit Apple Ingenieuren, Designern und Experten austauschen und mehr als 100 Sessions verfolgen, in denen sie die Weiterentwicklungen zum Erstellen plattformübergreifender Apps und Spiele für alle Apple Produkte entdecken können. Apple wird außerdem mehr als 1.000 Entwickler und Studierende zu einem besonderen Event am 9. Juni vor Ort im Apple Park willkommen heißen.

Besonders interessant für Endverbraucher ist die Keynote am 09. Juni. Diese beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Apple wird das Event nutzen, um mit einem ersten Ausblick auf iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 und mehr zu geben. Die Keynote wird als Stream auf der Apple Webseite, in der Apple Developer App, in der Apple TV App und im Apple YouTube Kanal verfügbar sein und kann nach Ende des Streams auch auf Abruf angeschaut werden.

Platforms State of the Union

Direkt im Anschluss geht es spannend für Entwickler mit der Platforms State of the Union weiter. Diese gibt einen tieferen Einblick in die neuen Tools, die Apple Entwicklernoch mehr Möglichkeiten bieten werden, darunter die Fortschritte in iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS. Die Platforms State of the Union wird in der Apple Developer App, auf der Apple Developer Webseite und im Apple Developer YouTube Kanal übertragen. Eine Aufzeichnung wird nach dem Ende des Streams zum Abruf bereitstehen.