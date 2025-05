Apple hat seine „Apple Sports“-App aktualisiert und stellt diese ab sofort in Version 2.8 als Download zur Verfügung. Die gute Nachricht ist, dass neue Funktionen und Verbesserungen mit an Bord sind. Die schlechte Nachricht ist, dass die „Apple Sports“-App unverständlicherweise nach wie vor nicht in Deutschland zur Verfügung steht.

Apple Sports: Update auf Version 2.8 ist da

Apple hat heute seine „Apple Sports“-App mit verschiedenen Optimierungen zur Verbesserung des Benutzererlebnisses aktualisiert, darunter eine Übersicht über die Tabellenstände auf den Ligaseiten, die Hervorhebung der Torschützen oben auf den NHL-Spielseiten und Unterstützung für die bevorstehenden Relegationsspiele in der Fußball Bundesliga-Bundesliga.

Zusätzlich zu den neuen Features bietet die „Apple Sports“-App jetzt auch einen neuen Sport-Newsletter an. Ihr könnt euch werktags einen personalisierten E-Mail-Newsletter mit allgemeinen Sportnachrichten und spezifischen Informationen zu den von ihnen favorisierten Mannschaften abonnieren.

Die „Apple Sports“-App unterstützt zahlreiche Sportarten und Ligen, darunter die Fupball-Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, Europa League, FA Cup, FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, League Cup, LIGA MX, Ligue 1, College-Basketball der Männer, MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, NWSL, Premier League, Serie A, WNBA und College-Basketball der Frauen.