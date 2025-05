Apple ist in der Nacht zu heute dazu übergegangen, die Signatur für iOS 18.4.1 einzustellen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr nicht mehr zu dieser „veralteten“ iOS-Version zurückkehren könnt, solltet ihr schon auf iOS 18.5 aktualisiert werden.

Downgrade auf iOS 18.4.1 nicht mehr möglich

Bei Apple wiederholen sich die Ereignisse in regelmäßigen Abständen. Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

Der Hersteller aus Cupertino hat in der vergangenen Woche die finale Version von iOS 18.5 freigegeben. Das Update kümmert sich in erster Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Neue Funktionen sind nur wenige an Bord. Da uns – und offenbar auch Apple – keine größeren Probleme rund um iOS 18.5 bekannt sind, ist Apple dazu übergegangen, die Signatur zu stoppen. Ein Downgrade von iOS 18.5 auf iOS 18.4.1 ist ab sofort nicht mehr möglich.

Im kommenden Monat lädt Apple zur WWDC-Keynote (09. Juni 2025). Dann erwarten wir einen ersten Ausblick auf iOS 19 erhalten. Zudem könnte Apple am Abend des Events eine erste Beta zu iOS 18.6 veröffentlichen.