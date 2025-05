Apple plant laut Bloombergs Mark Gurman für die iOS/iPadOS-Tastatur und den Apple Pencil neue Funktionen, die speziell für arabischsprachige Nutzer gedacht sind. Die neuen Funktionen sollen mit iOS 19 und iPadOS 19 auf der Entwicklerkonferenz WWDC25 im Juni vorgestellt werden.

Besserer Sprachwechsel auf Arabisch

Wie Gurman in seinem „Power On“ Newsletter erklärt, wird iOS 19 eine verbesserte Tastatur erhalten, die fließend zwischen Sprachen mit Schreibrichtungen von rechts nach links (z. B. Arabisch) und von links nach rechts (z. B. Englisch) wechseln kann. Die intelligentere Tastatur soll besser mit Satzzeichen, Formatierungen und dem Sprachkontext umgehen können.

Apple unterstützt zwar viele Sprachen, aber mit dieser neuen Funktion wird das Wechseln in Sprachen mit unterschiedlicher Schreibrichtung deutlich einfacher. Das ist besonders für Nutzer im Nahen Osten wichtig, die oft zwischen Arabisch und anderen Sprachen wie Englisch wechseln.

Arabische Kalligrafie mit Apple Pencil

Für iPad-Nutzer will Apple laut Gurman auf der WWDC ein neues virtuelles Schreibwerkzeug vorstellen, das speziell für arabische Kalligrafie gedacht ist. Es basiert auf dem Qalam, einem traditionellen Schilfrohrstift, der in der arabischen, persischen und osmanisch-türkischen Kalligrafie verwendet wird. Der neue digitale Stift soll das Schreibgefühl des Originals möglichst genau nachbilden.

iOS 19 wird ein großes Update

iOS 19 entwickelt sich laut Gurman zum wichtigsten visuellen Update, das Apple seit Jahren eingeführt hat. So deuten aktuelle Gerüchte darauf hin, dass Apple auf der WWDC ein umfassendes Redesign vorstellen wird. Das neue Design soll die Bedienung deutlich vereinfachen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, bestehende Nutzer zu überzeugen und gleichzeitig neue Nutzer zu gewinnen. Die Designänderungen sollen gewährleisten, dass Nutzer die Betriebssysteme schneller und intuitiver bedienen können.

Dabei orientiert sich das neue Design angeblich stark an visionOS. Die neue Benutzeroberfläche setzt auf Transparenz und mehrschichtige Elemente, die dezent in den Hintergrund treten und den Inhalt in den Vordergrund rücken. Navigationsleisten und Fenster werden schwebend dargestellt, was der Benutzeroberfläche eine moderne, schwerelose Ästhetik verleiht. Eine elegante, von Glas inspirierte Oberfläche wird ebenfalls erwartet. In Anlehnung an das Aqua-Design früherer macOS-Versionen soll iOS 19 glänzende Elemente aufweisen, die das Umgebungslicht virtuell reflektieren können, je nachdem, wie das iPhone geneigt wird.