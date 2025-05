Apple ist anscheinend bereit, sich von der „Plus“-Ära zu verabschieden und ein neues Kapitel in seiner iPhone-Geschichte aufzuschlagen. Mit dem kommenden iPhone 17 Air verlagert das Unternehmen den Fokus auf eine schlankere Designsprache. Neue Bilder eines iPhone 17 Air Dummys im Vergleich zum iPhone 16 Plus verdeutlichen nun Apples klaren Kurswechsel beim Design.

iPhone 17 Air bringt frischen Wind ins Lineup

Nachdem uns bereits einige Dummy-Modelle des iPhone 17 Air gezeigt haben, dass das superdünne Smartphone etwas ganz Besonderes sein wird, ermöglicht uns der Leaker Majin Bu jetzt einen weiteren frühen Blick auf das Gerät. Hier erhalten wir ein gutes Bild davon, wie dünn das iPhone 17 Air im Vergleich zu seinem „Vorgänger“, dem iPhone 16 Plus, ausfällt.

Das iPhone 17 Air soll laut den aktuellen Gerüchten an seiner dünnsten Stelle etwa 5,5 mm dick sein. Im Vergleich dazu wirkt das iPhone 16 Plus auf den Fotos geradezu dick. Doch das ambitionierte Design könnte mit dem einen oder anderen Kompromiss einhergehen. So ist es Berichten zufolge für die Apple-Ingenieure eine Herausforderung, alle wichtigen Komponenten in einem so engen Raum unterzubringen. Deswegen heißt es unter anderem, dass Apple auf ein Multi-Kamera-System verzichtet und stattdessen auf eine einzelne Rückkamera setzt.

Is iPhone 17 Air a good upgrade? pic.twitter.com/AfbYZfKCmv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 18, 2025

Ein so dünnes Smartphone wirft natürlich auch Fragen zur Haltbarkeit auf. Apple erinnert sich mit Sicherheit noch zu gut an die „Bendgate“-Saga beim iPhone 6 Plus. Um eine Wiederholung zu vermeiden, wird erwartet, dass das iPhone 17 Air mit einem Gehäuse aus Titan und Aluminium ausgestattet ist. Diese Mischung sorgt dafür, dass das Gerät leicht und stabil genug ist, um sich nicht zu verbiegen.

Zudem soll ein kleineres Display Schlimmeres verhindern. Ursprünglich soll Apple für das iPhone 17 Air ein 6,9 Zoll Display geplant haben. Doch Berichten zufolge wurde die Displaygröße auf 6,6 Zoll zurückgeschraubt, um das Gerät weniger anfällig für Verbiegungen zu machen.