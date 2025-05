Sonny Dickson, ein Leaker, der in den letzten Jahren immer mal wieder spannende Informationen zu Apple Produkten geteilt hat, hat nun Fotos eines Prototypen geteilt, auf dem die neuen Powerbeats Pro 2 in einem transparenten Design zu sehen sind.

Sonny Dickson veröffentlicht Fotos eines transparenten Powerbeats Pro 2 und weist gleichzeitig daraufhin, dass es sich zum aktuellen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich um einen Prototypen handelt. Ob sich Apple zukünftig dazu entscheidet, ein entsprechendes Modell anzukündigen, bleibt abzuwarten. So oder so ist es immer spannend, einen Blick in das Gehäuseinnere zu werfen.

Apple hat die Powerbeats Pro 2 im Frühjahr angekündigt und auf den Markt gebracht. Die aktuellen Farboptionen umfassen Diamantschwarz, Treibsand, Hyperviolett und Leuchtorange. Der Listenpreis beträgt 299 Euro, im Handel sind sie zum leicht reduzierten Preis erhältlich. Apple setzt bei den Powerbeats Pro 2 unter anderem auf einen H2-Chip, aktive Geräuschunterdrückung, bis zu 45 Stunden Akkulaufzeit mit dem Ladecase sowie einen Pulssensor.

You’ve probably seen transparent AirPods floating around — here’s the Beats Powerbeats Pro 2 version. Likely just a prototype for now, but if Apple ever releases it, expect a much more polished finish. pic.twitter.com/WKJ21Arnrw

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 18, 2025