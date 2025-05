Zahlreiche namhafte Künstler und Künstlerinnen war bei Apple Music bereits im Interview. Dieses Mal hatte Apple Music Host Ebro Darden die Möglichkeit mit Legacy Rapper Snoop Dogg zu sprechen. Das Gespräch, könnt ihr euch bei Apple Music anhören, es steht allerdings auch als Videointerview auf YouTube bereit.

Snoop Dogg spricht im Interview mit Ebro Darden über sein neues Überraschungsalbum „Iz It A Crime” inkl. dazugehörigem Film, die öffentliche Reaktion auf sein ebenfalls überraschendes DJ-Set zum Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und geht auf den Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar ein. Wir haben euch ein paar Auszüge des Interviews zusammen gefasst.

Zum neuen Album „Iz It A Crime?“ und den gleichnamigen Film sagte der Künstler

Die Leute lieben es, das zu sehen, was sie hören – und ich verstehe das, denn mir geht es genauso. Ich liebe es, wenn Künstler visuelle Inhalte liefern, die mir helfen, ihre Aussagen besser zu verstehen, indem ich sie sehe, anstatt nur zu hören. Dieser Film ist mehr als nur ein Film – es ist ein Erlebnis. Es ist wie eine Reise, bei der man mit mir durch Erfahrungen geht, die ich so noch nie gezeigt habe. Oft bin ich ein offenes Buch, aber manche Dinge behalte ich privat: meine Gefühle, die Beziehung zu meiner Frau, der Schmerz über den Verlust bestimmter Menschen in meinem Leben. Normalerweise bringe ich das nicht in meine Musik ein, aber auf diesem Album hört man es – und der Film zeigt es. Er zeigt, wie ich damit umgegangen bin, wie ich damit umgehe und wie Snoop Dogg durch seine Taten Liebe verkörpert.

Oft lasse ich die Öffentlichkeit die Erzählung bestimmen, aber bei diesem Projekt habe ich die Kontrolle übernommen. All die großartigen Dinge, die ich tue, werdet ihr sehen. Wenn andere die Erzählung kontrollieren, sprechen sie nur über das Negative oder das, was gerade Thema ist. Aber wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, kann ich euch auf eine Reise durch meine Football-Liga mitnehmen. Ihr seht, wie ich mit Kindern aus den „Special Stars“ arbeite und Dinge tue, über die sonst kaum gesprochen wird. Ich mache das nicht für Aufmerksamkeit, aber dieses Projekt verdient es, weil ich mich ausdrücke und frage: „Iz It a Crime?“ – wenn ihr mich verurteilt und unter den Bus werft – „Iz It a Crime?“