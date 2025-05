Apple führt den weltweiten Markt für kabellose Kopfhörer nach wie vor mit großem Abstand an. Im ersten Quartal 2025 lieferte das Unternehmen laut Canalys 18,2 Millionen Geräte aus und sicherte sich damit einen Anteil von 23,3 Prozent in dem „True Wireless Stereo“ (TWS) Marktsegment. Obwohl der Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist, konnte Apple einen Anstieg der Auslieferungen um 12 Prozent verzeichnen. Die Gesamtzahl der weltweit ausgelieferten True-Wireless-Kopfhörer stieg auf 78,3 Millionen Stück, was einem jährlichen Anstieg von 18 % entspricht und die schnellste Wachstumsrate für die TWS-Kategorie seit 2021 darstellt.

Trotz wachsender Konkurrenz bleibt Apple an der Spitze

Der Vorteil von Apple liegt in der tiefen Integration von Hardware und Software. Die hauseigenen AirPods und Beats-Produkte bieten Funktionen, die sich in einem überlaufenen Markt weiterhin auszeichnen. Nahtlose Gerätewechsel, räumliches Audio mit dynamischer Kopfverfolgung und der freihändige Zugriff auf Siri schaffen ein ausgefeiltes Erlebnis, das viele Nutzer anspricht.

Das Unternehmen erweitert außerdem kontinuierlich den Funktionsumfang seiner Kopfhörer. So verfügen die neuesten Powerbeats Pro 2 über eine Herzfrequenzmessung. Die AirPods Pro 2 können dank eines Updates jetzt sogar als medizinische Hörgeräte eingesetzt werden.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Während Apple weiterhin an der Spitze steht, erhöht sich der Druck. Dies gilt insbesondere für Schwellenländer, in denen der Preis eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielt. Xiaomi verzeichnete beispielsweise einen Anstieg von 63 Prozent der Auslieferungen und erreichte neun Millionen ausgelieferte Geräte. Dieses Wachstum half dem Unternehmen, Samsung zu überholen und weltweit den zweiten Platz einzunehmen.

Samsung, einschließlich der Marken unter seinem Harman-Dach wie JBL, lieferte 5,6 Millionen Geräte aus und hielt einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Es folgen Huawei und die indische Marke boAt mit Anteilen von 6,0 Prozent bzw. 4,9 Prozent. Diese Unternehmen expandieren schnell, indem sie sich auf lokale Märkte konzentrieren und wettbewerbsfähige Preise anbieten.