Bevor am kommenden Freitag (23. Mai 2025) der Apple Original Film „Fountain of Youth“ seine Premiere auf Apple TV+ feiert, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt. John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González und weitere Stars waren vor Ort.

Apple TV+ feiert die Weltpremiere von „Fountain of Youth“

Kürzlich veranstaltete Apple Original Films im American Museum of Natural History in New York die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Action-Adventure-Films „Fountain of Youth“ von Regisseur Guy Ritchie.

Zu den Teilnehmern des Events auf dem roten Teppich zählten die Filmstars John Krasinski und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman, ihre Co-Stars Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo, Benjamin Chivers, Donnie Baxter, Russell Balogh, Autor und Produzent James Vanderbilt, die Produzenten David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Ivan Atkinson, Tripp Vinson, Jake Myers, William Sherak und Paul Neinstein, der ausführende Produzent Chad Villella, der Produktionsdesigner Martyn John und mehr.

Falls ihr bis dato noch nichts von dem Film gehört habt, so bringen wir euch kurz auf Ballhöhe. „Fountain of Youth“ unter der Regie von Guy Ritchie und nach dem Drehbuch von James Vanderbilt folgt zwei entfremdeten Geschwistern (John Krasinski und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman), die gemeinsam einen globalen Raubzug begehen, um den mythologischen Jungbrunnen zu finden. Sie müssen ihr Geschichtswissen nutzen, um Hinweisen auf ein episches Abenteuer zu folgen, das ihr Leben verändern wird… und möglicherweise zur Unsterblichkeit führt.