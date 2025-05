Fortnite ist offiziell in den App Store für iPhone- und iPad-Nutzer in den USA zurückgekehrt. Damit endet eine fast fünfjährige Abwesenheit nach einem langwierigen und öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple. Somit kann Fortnite ab sofort wieder in den USA aus dem App Store heruntergeladen werden, während das Spiel nach wie vor in der EU über den Epic Games Store und AltStore erhältlich ist.

Das Problem: Warum wurde Fortnite entfernt?

Im August 2020 entfernte Apple Fortnite aus dem App Store, nachdem Epic Games heimlich seine eigene Zahlungsmethode im Spiel eingeführt hatte. Mit der Änderung wurde Apples In-App-Kaufsystem umgangen, was einen Verstoß gegen die Richtlinien des App Store darstellte. Apple entfernte daraufhin nicht nur Fortnite aus dem App Store, sondern beendete auch das in den USA ansässige Entwicklerkonto von Epic Games und entzog dem Unternehmen damit die Möglichkeit, Fortnite auf iOS zu vertreiben.

Diese Maßnahme löste einen Rechtsstreit aus, bei dem es um Apples Kontrolle über den App-Vertrieb und das Provisionsmodell ging. Beide Unternehmen legten gegen ein erstes Gerichtsurteil aus dem Jahr 2021 Berufung ein. Schließlich wurden viele der App Store-Regeln von Apple genehmigt, aber in einem wichtigen Punkt wurde Epic recht gegeben. So sollten Entwickler fortan die Möglichkeit haben, Nutzer auf externe Zahlungsoptionen zu verweisen.

Der Wendepunkt: Gericht erhöht den Druck

Die jüngste Entscheidung im Konflikt kam Anfang des Monats, als Richterin Yvonne Gonzalez Rogers eine gerichtliche Verfügung erließ. In dem Beschluss wird Apple nochmals dazu aufgefordert, externe Zahlungslinks ohne Einschränkungen in iOS-Apps zuzulassen. Diese Entscheidung veranlasste Epic, Fortnite am 9. Mai erneut einzureichen, und zwar über sein in Schweden ansässiges Entwicklerkonto.

Wie wir bereits berichtet haben, hatte Epic eine gebündelte Version von Fortnite eingereicht, die sowohl für den US-amerikanischen als auch für den EU-Markt bestimmt war. Apple forderte daraufhin Epic auf, die Versionen getrennt einzureichen, aber das war nicht das Hauptproblem. Apple machte gegenüber Epic deutlich, dass das Unternehmen die Wiedereinführung des Spiels in den USA erst dann in Betracht ziehen würde, wenn der aktuell noch laufende Rechtsstreit abgeschlossen ist.

Epic eskalierte nach dieser Begründung und wandte sich wieder an das Gericht. So reichte der Spieleentwickler am vergangenen Freitag einen Brief bei der zuständigen US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers ein, in dem das Unternehmen die Richterin auffordert, Apple zu zwingen, die Einreichung der Fortnite-App zu bearbeiten. In dem Schreiben wirft Epic Apple vor, die Autorität des Gerichts zu missachten.

Die Reaktion der Richterin ließ erahnen, dass ihre Geduld bezüglich Apples fortgesetzter Gegenwehr und Epics Gejammer langsam aufgebraucht ist. Und so teilte sie in einem Schreiben mit, dass, wenn Apple Fortnite nicht im US-App Store zulässt, am 27. Mai eine Anhörung stattfinden wird, zu der ein zuständiger Apple-Vertreter persönlich erscheinen muss. Das hat Apple nun anscheinend dazu bewegt, Fortnite wieder für den US-App Store freizugeben.