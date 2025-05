In den letzten Wochen hat Apple TV+ bereits kräftig die Werbetrommel für den Original-Film F1 mit Brad Pitt gerührt. Bevor der Formel 1 Film im kommenden Monat seine Weltpremiere in den Kinos feiert, haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass der Film in mehr IMAX-Kinos seine Premiere feiert als ursprünglich gedacht. Grund hierfür ist die „überwältigenden Popularität“

F1: Apple Original-Film feiert in zusätzlichen IMAX_Kinos seine Premiere

Am Montag, den 23. Juni, um 19:00 Uhr Ortszeit gibt es Vorabvorführungen von „F1: The Movie“ in 400 IMAX-Kinos weltweit, bevor der Film am 25. Juni international und am 27. Juni in den USA und Kanada in die Kinos kommt. Aufgrund der überwältigenden Beliebtheit und ausverkauften Vorstellungen in 25 Märkten weltweit weiten Warner Bros. Pictures und IMAX ihre Fan-First-Premieren von „F1 The Movie“ von Apple Original Films auf 400 IMAX-Standorte weltweit aus. Der Kartenvorverkauf für die Vorab-Vorführungen in den IMAX-Kinos startet am heutigen Mittwoch (21. Mai 2025).

Brad Pitt spielt in „F1“ Sonny Hayes, ein ehemaliger Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. In den 1990er Jahren war Hayes noch einer der vielversprechendsten F1-Fahrer, der sich jedoch nach einem schweren Unfall aus der Königsklasse des Rennsports zurückzog. Jetzt soll er zurückkehren und den Formel-1-Rennstall APXGP zum Erfolg führen. Dabei übernimmt Hayes die Mentorenrolle von dem Rookie Joshua Pearce, gespielt von Damson Idris.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zu Einstimmung auf den Film haben wir euch die beiden offiziellen Trailer eingebunden, die Apple TV+ bereits veröffentlicht hat.