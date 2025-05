OpenAI will das von Ex-Apple-Designer Jony Ive gegründete Hardware-Startup io übernehmen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, ein völlig neuartiges Gerät zu entwickeln. Es soll eine neue Art von Computer entstehen, die moderne KI mit durchdachtem Produktdesign verbindet und unseren digitalen Alltag grundlegend verändern kann.

OpenAI kauft io und zielt auf den nächsten großen Technologiewurf

Jony Ive und OpenAI CEO Sam Altman arbeiten seit fast zwei Jahren im Stillen gemeinsam an einer neuen Idee: „Die Produkte, die wir verwenden, um uns mit unvorstellbarer Technologie zu versorgen und zu verbinden, sind Jahrzehnte alt“, so Ive. Es geht nicht darum, der nächsten Iteration eines Smartphones oder Laptops hinterherzujagen. Es geht darum, die Grundlagen der modernen Computertechnik in Frage zu stellen und eine stärker integrierte Form der Technologie zu bringen.

Altman schloss sich der Begeisterung an. Er teilte mit, dass er bereits einen frühen Prototyp von io benutzt hat und nannte ihn „das coolste Stück Technologie, das die Welt je gesehen hat“. Während Einzelheiten noch geheim bleiben, deuteten beide eine kühne Abkehr von den derzeitigen technischen Normen an.

Frühere Leaks deuten darauf hin, dass das Gerät ein bildschirmloser, sprachgesteuerter Assistent sein könnte. Andere Unternehmen haben ähnliche Ideen erfolglos ausprobiert. Der Rabbit R1 und der Humane Ai Pin sind zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die beide kläglich gescheitert sind.

OpenAI holt sich Apples Design-DNA ins Haus

Die ambitionierte Zielsetzung von Altman und Ive spiegelt sich in dem Team wider, das Ive mitgebracht hat. Mehrere Schlüsselfiguren aus seiner Zeit bei Apple sind an Bord, darunter Tang Tan, Scott Cannon und Evans Hankey. Hankey, der nach dem Weggang von Ive das Designteam von Apple leitete, wird zusammen mit Tan und Cannon zu OpenAI stoßen. Mark Newson, Ives langjähriger Design-Kollege, ist ebenfalls beteiligt. Zusammen verfügen sie über eine große Erfahrung im Bereich Produkt- und Industriedesign.

Die Partnerschaft bringt drei wichtige Akteure zusammen. OpenAI wird seine führenden KI-Fähigkeiten beisteuern. io wird die Technik übernehmen. Und LoveFrom, das Designkollektiv von Ive, wird den gesamten Designprozess übernehmen, einschließlich zukünftiger OpenAI-Produkte.

Die Übernahme von io durch OpenAI muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Laut Bloomberg handelt es sich um die bisher größte Übernahme von OpenAI, für die das Unternehmen 6,5 Milliarden Dollar zahlen will.