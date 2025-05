Mit „Mr. Scorsese“ hat Apple TV+ eine fünfteiliges Dokumentarfilmporträt über den legendären Filmemachers Martin Scorsese angekündigt. Regie führt die preisgekrönte Filmemacherin Rebecca Miller.

„Mr. Scorsese“

Apple TV+ hat „Mr. Scorsese“ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein fünfteiliges Filmporträt des legendären Regisseurs, Produzenten und Autors Martin Scorsese unter der Regie der Filmemacherin Rebecca Miller („She Came to Me“, „Personal Velocity“). „Mr. Scorsese“ entstand in Zusammenarbeit mit den ausführenden Produzenten Miller und Damon Cardasis von Round Films („Maggie’s Plan“, „Saturday Church“) sowie Cindy Tolan („Étoile“, „Dandelion“), Millers langjähriger kreativer Mitarbeiterin.

In der Beschreibung heißt es

„Mr. Scorsese“ ist ein filmisches Porträt eines Mannes durch die Linse seines Werks. Es erkundet die vielen Facetten eines Visionärs, der das Filmemachen neu definierte, einschließlich seiner außergewöhnlichen Karriere und einzigartigen persönlichen Geschichte. Mit exklusivem, uneingeschränktem Zugang zu Scorseses Privatarchiv basiert die Dokumentarserie auf ausführlichen Gesprächen mit dem Filmemacher selbst und nie zuvor veröffentlichten Interviews mit Freunden, Familie und kreativen Mitarbeitern, darunter Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks und Rodrigo Prieto sowie seinen Kindern, seiner Frau Helen Morris und engen Freunden aus der Kindheit. „Mr. Scorsese“ vom gefeierten Regisseur Miller untersucht, wie seine eigenen farbenfrohen Lebenserfahrungen seine künstlerische Vision beeinflussten, während jeder seiner Filme die Welt mit seiner Originalität verblüffte. Ausgehend von seinen Studentenfilmen an der New York University bis hin zur Gegenwart untersucht dieser Dokumentarfilm die Themen, die Scorsese faszinierten und seine Arbeit beeinflussten, darunter die Rolle von Gut und Böse in der grundlegenden Natur der Menschheit.

Bis dato hat Apple die Doku nur angekündigt. Einen Starttermnin auf der Video-Streaming-Plattform gibt es bislang nicht.