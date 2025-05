Apple TV+ hat den ersten Teaser für sein kommendes historisches Drama „Chief of War“ enthüllt. Die neun Episoden umfassende Serie mit Jason Momoa in der Hauptrolle feiert am Freitag, dem 1. August 2025, weltweit Premiere. Die ersten beiden Episoden werden gemeinsam veröffentlicht, gefolgt von wöchentlichen Episoden jeden Freitag bis zum 19. September.

Erste Einblicke in „Chief of War“

Vor der beeindruckenden Kulisse von Hawaii erzählt „Chief of War“ die historische Geschichte von Kaʻiana, einem hawaiianischen Krieger, der im späten 18. Jahrhundert versuchte, die Inseln zu vereinen, noch bevor die westliche Kolonialisierung einsetzte.

Die Serie schöpft aus der Tiefe ihrer kulturellen Wurzeln und wird von einer überwiegend polynesischen Besetzung getragen. Im Mittelpunkt steht eine Erzählung über Identität, Herkunft und Widerstand, gesehen aus der Sicht eines Volkes, das seine eigene Geschichte nur selten im großen Licht der Öffentlichkeit wiederfindet.

Was „Chief of War“ von anderen historischen Serien abhebt, ist die tiefe persönliche Bedeutung, die das Projekt für seine Schöpfer hat. Jason Momoa und sein Co-Autor Thomas Pa’a Sibbett stammen beide von der indigenen Bevölkerung Hawaiis ab und bringen nicht nur ihre Herkunft, sondern auch ihre enge Verbindung zur Geschichte ihres Volkes in die Serie ein. Für sie ist „Chief of War“ kein gewöhnliches Projekt, sondern ein Ausdruck kultureller Verbundenheit und ein Versuch, eine oft übersehene Perspektive sichtbar zu machen.

Hier der neue Teaser, der einige beeindruckende Bilder bereithält:

Unterstützt wird Momoa von einer Besetzung, zu der erfahrene Schauspieler wie Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Cliff Curtis und Te Kohe Tuhaka gehören. Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch die junge Nachwuchsdarstellerin Kaina Makua.

Momoa hat bereits zuvor mit Apple TV+ für die Serie „See“ zusammengearbeitet. Die düstere, postapokalyptische Saga lief drei Staffeln lang und trug dazu bei, Apple TV+ als ernstzunehmenden Mitbewerber im Bereich der Streamingdienste zu etablieren.