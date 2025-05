Apple bietet für seine Produkte einen verhältnismäßig langen Support an. Doch irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dann wird jedes Produkt in Rente geschickt. So langsam aber sicher nähern sich das iPhone 7 Plus und das iPhone 8 diesem Stadium. Beide Modelle deklariert Apple nun als „Vintage“.

iPhone 7 Plus und iPhone 8 gelten jetzt als „Vintage“

Apple hat heute seine Liste mit Vintage- und abgekündigten Produkten aktualisiert. Diese Geräten erhalten nur noch einen eingeschränkter Service und Reparaturmöglichkeiten.

Das iPhone 7 Plus und zwei iPhone 8 Modelle gelten nun als Vintage. Apple hat die iPhone 8 Modelle mit 64 GB und 256 GB in die Liste aufgenommen. Das 128-GB-Modell ist jedoch noch nicht enthalten, obwohl es bereits länger im Verkauf ist. Die (PRODUCT)RED iPhone 8-Modelle standen bereits auf der Vintage-Liste. Produkte gelten als Vintage, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren eingestellt hat. Apple Retail Stores und autorisierte Apple Service Provider (AASPs) können weiterhin Reparaturen für Vintage-Geräte anbieten, allerdings nur, wenn die benötigten Teile verfügbar sind. Sollten die Teile nicht verfügbar sein, ist für Nutzer von iPhone 7 Plus und iPhone 8 möglicherweise keine Reparatur möglich.

Zudem hat Apple das iPad Air 2 und das iPad mini 2 von der Liste der Vintage-Produkte auf die Liste der abgekündigten Produkte verschoben. Produkte werden als abgekündigt eingestuft, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als sieben Jahren eingestellt hat. Apple stellt jegliche Hardwareserviceleistungen für abgekündigte Produkte ein, und Service Provider können keine Teile für abgekündigte Produkte bestellen.