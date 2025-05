Jackery hatte Anfang dieses Monats den neuen DIY-Balkonkraftwerkspeicher inkl. Mikrowechselrichter „HomePower 2000 Ultra“ angekündigt. Pünktlich zum offiziellen Verkaufsstart gibt es eine spannende Neuerung. Jackery und Rabot Energy kooperieren und sorgen mit der Integration dynamischer Stromtarife in den neuen HomePower 2000 Ultra für maximale Effizienz.

HomePower 2000 Ultra: Jackery und Rabot Energy kooperieren

Die Kooperation zwischen Jackery – einem führenden Anbieter sauberer Energielösungen – und Rabot Energy, dem unabhängigen deutschen Anbieter dynamischer Ökostromtarife, ermöglicht es, den eigenen Energieverbrauch zu optimieren, überschüssigen Solarstrom zu speichern und die Stromkosten auf intelligente und nachhaltige Weise zu senken.

Das kaskadierbare Balkonsolarsystem HomePower 2000 Ultra punktet nicht nur mit einem hohen Solarertrag bei 2.000 Watt PV-Eingangsleistung, sondern vor allem mit seiner bidirektionalen Lademöglichkeit und einer smarten Energieverwaltung zur Senkung der Stromkosten.

Dank der Kooperation zwischen Jackery und Rabot Energy greifen ihr automatisiert immer auf die kostengünstigste Energie zurück. Mit Rabot Energy kann das System nach optional festgelegten Tarifschwellen in Niedrigpreisperioden Ökostrom laden und in Hochpreisperioden entladen. Dazu ruft das System automatisch die Echtzeit-Strompreise des Anbieters ab und ermittelt mithilfe von KI-Algorithmen den optimalen Lade-/Entladeplan – und das in mehreren Zyklen pro Tag, ohne dass Anpassungen erforderlich sind.

Aktion zum Verkaufsstart

Anlässlich der Kooperation senkt Jackery den Preis des HomePower 2000 Ultra mit 2 kWh Kapazität zum offiziellen Verkaufsstart am 22. Mai vorübergehend von 1.099 Euro (UVP) auf 899 Euro. Wer zwischen dem 22. Mai und dem 11. Juni bestellt, erhält zudem zwei Smart Plugs Pro im Wert von je 78 Euro gratis dazu.