Waipu.tv hat ein attraktives Bundle aufgelegt und kombiniert das eigene TV-Streaming-Angebote mit Netflix. Ihr erhaltet satte 50 Prozent Rabatt für 12 Monate und könnt euch Waipu.tv in Kombination mit Netflix für nur 9 Euro pro Monat sichern.

Netflix + waipu.tv mit 50% Rabatt für 12 Monate

Waiput.tv macht Netflix-Fans glücklich. Ab sofort kund zeitlich befristet önnen alle Kunden die Pakete Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung zum Preis von nur 9,00 Euro im Monat, Perfect Plus mit Netflix Standard zum Preis von nur 13,74 Euro im Monat und Perfect Plus mit Netflix Premium zum Preis von nur 16,74 Euro im Monat für ganze 12 Monate buchen.

Perfect-Plus mit Netflix Standard mit Werbung

Nur 9,00 € statt 17,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Perfect-Plus mit Netflix Standard

Nur 13,74 € statt 27,49€ im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Perfect-Plus mit Netflix Premium

Nur 16,74 € statt 33,49€ im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Waipu.tv bietet euch mehr als 300 TV-Sender (über 280 in HD, unter anderem RTL und Pro 7), 150 Stunden Aufnahmespeicher und den Zugriff auf die Waiputhek mit mehr als 40.000 Inhalten. Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet gültig. Alle Pakete sind monatlich kündbar, der Rabatt wird für 12 Monate gewährt.

