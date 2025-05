Sonos startet seine Sommer-Deals und dreht kräftig an der Preisschraube. Zahlreiche Lautsprecher und Soundbars des Unternehmen wurden drastisch im Preis gesenkt. Egal, ob ihr das passende Equipment für den Outdoor-Einsatz oder für die eigenen vier Wände benötigt, ihr werdet bei den Sonos Sommer-Deals sicherlich fündig. Sonos Roam 2 erhaltet ihr beispielsweise für 149 Euro statt 1999 Euro. Era 100 könnt ihr euch für 199 Euro statt 229 Euro sichern.

Sonos Sommer-Deals: Lautsprecher und Soundbars drastisch reduziert

Ab sofort und bis zum 7. Juni 2025 warten Rabatte auf Fans von guter Musik und tollem TV-Sound. Mit großartigem Sound wird der Sommer noch besser – ob draußen bei der Grillparty mit Freunden oder zuhause für die sportlichen Highlights.

Blicken wir zunächst über zwei Outdoor-Lautsprecher. Ihr erhaltet 25 Prozent Rabatt auf die portablen Speaker Sonos Roam 2 und Move 2. Sonos Roam 2 könnt ihr euch demnach für 149,00 Euro statt 199,00 Euro sichern. Sonos Move 2 kostet vorübergehend nur 369,00 Euro statt 499,00 Euro.

Möchtet ihr euer Setup in den heimischen vier Wänden verbessern. So habt ihr jetzt die Chance auf Rabatte für Soundbar-Upgrades, Rear-Speaker oder Subwoofer. Folgende Rabatte hat Sonos vorgesehen:

Für individuellen Sound on the Go ist der Sonos Ace der perfekte Begleiter – der Audiostream zum Sportevent, der Lieblingspodcast und natürlich die neueste Playlist klingen mit dem ersten Overear-Kopfhörer von Sonos noch besser. Ace schlägt vorübergehend mit 379,00 Euro statt 499,00 Euro zu buche.

