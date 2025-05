Apple selbst bietet mit seinen AirTags seit vielen Jahren einen Smart Tracker an. Doch mittlerweile befinden sich zahlreiche AirTag-Alternativen auf dem Markt, die ebenfalls mit dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel sind. So zum Beispiel der Smart Tracker von Hoxe. Kauf ihr diesen im 3er Pack, so werden gerade einmal 3,33 Euro pro Smart Tracker fällig.

AirTag-Alternative im 3er Pack nur je 3,33 Euro

Mittlerweile haben wir eine Vielzahl an AirTags bzw. AirTag-kompatiblen Smart Trackern im Einsatz und der Einsatzzweck ist vielfältig. So nutzen wir diese unter anderem am Rücksack, am Fahrrad, am Schlüsselbund, im Koffer, in der Geldbörse etc. pp. Es muss ja nicht zwingend das Apple-Original sein. Es gibt mittlerweile Drittanbieter, die mit dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Tracker anbieten. Diese sind teils deutlich günstiger als die Apple AirTags. Da fällt es einem deutlich einfacher diese in den Warenkorb zu legen.

Hoxe bietet aktuell ein 1er Pack, ein 2er Pack und ein 3er Pack seiner Smart Tracker auf Amazon an. Ihr erahnt es schon. Je mehr ihr kauft, desto günstiger wird der Einzelpreis. Entscheidet ihr euch für das 1er Pack, so zahlt ihr 5,99 Euro. Für das 2er Pack werden 7,99 Euro uns somit knapp 4 Euro pro Smart Tracker fällig. Rechnerisch im günstigsten ist das 3er Pack. Für dieses werden 9,99 Euro fällig. Pro Smart Tracker zahlt ihr somit nur 3,33 Euro.

Der Smart Tracker von Hoxe wiegt gerade eimal 10,4g und lässt sich ganz einfach über die „Wo ist?“-App auf dem iPhone, iPad und Mac verbinden. Dies hilft euch verlorene oder gestohlen Gegenstände wiederzufinden. Der Smart Tracker verfügt über einen integrierten Lautsprecher und ist IPX7 zertifiziert. Die Batterielaufzeit (CR2032) beträgt 365 Tage.

