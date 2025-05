Nächsten Monat lädt Apple zur Worldwide Developers Conference. Diese wird am 09. Juni mit einer Keynote eröffnet und der Hersteller aus Cupertino wird einen ersten Ausblick auf iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und Co. geben. Es heißt, dass Apple in diesem Jahr nicht nur neue Funktionen einfließen lässt, sondern auch das Design überarbeitet. Nun gibt es starke Indizien, dass Apple im Hintergrund die hauseigene Kalender-App überarbeitet. Ob die Neuerungen bereits mit iOS 19 oder mit einem späteren iOS 19.X Update implementiert werden, bleibt abzuwarten.

Apple arbeitet an neuen Funktionen für die Kalender-App

In den letzten Wochen gab es immer mal wieder Gerüchte dazu, welche Neuerungen iOS 19 mit sich bringen wird. Spätestens jetzt sind auch neue Funktionen für die Kalender-App im Rennen. In den letzten Jahren hat Apple seine Kalender-App verhältnismäßig wenig weiter entwickelt. Hier und da gab es kleinere neue Features und im vergangenen Jahr flossen die Erinnerungen mit in die Kalender-App hinein.

Filipe Espósito von Macworld macht auf eine Apple Stellenausschreibung aufmerksam. Mit dieser sucht der Hersteller aus Cupertino einen „Senior Software Engineer“ für das Kalender-Erlebnis

Apple sucht ausdrücklich Kandidaten für ein Team, das „neue Ideen für einen modernen Kalender auf allen Apple-Plattformen entwickeln“ soll. Die Ausschreibung vom 29. April ist wohl das bisher deutlichste Bekenntnis zu Apples Kalender-Ambitionen.

So ganz unerwartet kommt die Stellenanzeige nicht. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple das Unternehmen Mayday Labs übernommen hat. Maydaysignale Labs hat ein KI-gestütztes Produktivitätstool entwickelt, das Kalenderfunktionen, Aufgabenverwaltung und intelligente Terminplanung in einer einzigen nahtlosen App vereint. Mayday Labs nutzte künstliche Intelligenz, um die besten Zeiten für Termine und Aufgaben zu finden und lernte dabei die Gewohnheiten und Vorlieben der Nutzer kennen.