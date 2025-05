In den letzten Monaten wurden mehrfach kolportiert, dass Apple an neuen Apple Watch- und AirPods-Modellen arbeitet, die mit Kameras ausgestattet sind. Diese Sensoren sollen die Umgebung des Nutzers erfassen und so für zusätzliche Funktionen sorgen. Nun heißt es allerdings, dass Apple die Arbeiten an den Apple Watch Modellen mit Kameras eingestellt hat.

Apple stoppt Entwickler einer Apple Watch mit Kameras

Mark Gurman von Bloomberg widmet sich in einem aktuellen Artikel Apples KI-Plänen und berichtet, dass das Unternehmen aus Cupertino Ende 2026 eine smarte KI-Brille auf den Markt bringen möchte, die mit den Meta Ray-Bans konkurriert.

Laut Apple-Insider hat das Unternehmen aus Cupertino bis diese Woche an einer Apple Watch mit Kameras gearbeitet. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, dass die Kamera für Funktionen wie FaceTime, Foto- und Videoaufnahmen etc. genutzt werden sollte. Vielmehr sollte es die Kamera seinen Beistzern ermöglichen, Informationen über Objekte und Orte in ihrer Nähe zu erhalten. Die Apple Watch hätte beispielsweise Öffnungszeiten anzeigen können, wenn man sie auf ein Restaurant oder Geschäft richtet, eine Pflanze identifizieren, ein Objekt beschreiben oder Übersetzungen anbieten können. So hätte Apple die „Visual Intelligence“-Funktion des iPhones ein Stück weit auf die Apple Watch bringen können.

Ursprünglich hieß es, dass Apple die mit Kamera-Sensoren ausgestatteten Apple Watch Modelle im Jahr 2027 auf den Markt bringen. Nun soll die Entwicklung allerdings gestoppt worden sein. Bloomberg schreibt

Das Unternehmen hatte aktiv daran gearbeitet, bis 2027 eine Apple Watch und eine Apple Watch Ultra mit Kamera auf den Markt zu bringen. Diese Arbeiten wurden jedoch diese Woche eingestellt, so mit der Situation vertraute Personen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an AirPods mit Kameras.

Die Erkenntnisse, die Apple bei der Entwicklung der Apple Watch mit Kameras gewonnen hat, könnten nun in die KI-Brille fließen. Die AirPods mit Kameras befinden sich nach wie vor in der Entwicklung. Solche Kopfhörer könnten Funktionen wie verbesserten räumlichen Klang, Gestensteuerung in der Luft und KI-Funktionen zu ermöglichen.