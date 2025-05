Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+ Heute startet mit „Fountain of Youth“ ein neuer Apple Original-Film auf dem Video-Streaming-Dienst.

Apple TV+: „Fountain of Youth“ ist gestartet

In den letzten Wochen hat Apple TV+ bereits die Werbetrommeln für den neuen Actionfilm von Guy Ritchie gerührt und unter anderem zwei Trailer veröffentlicht. Ab sofort steht „Fountain of Youth“ auf Apple TV+ bereit. In den Hauptrollen sind John Krasinski, Oscar-Preisträgerin Natalie Portman, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo und Stanley Tucci zu sehen.

Fountain of Youth“ folgt zwei entfremdeten Geschwistern (Krasinski und Portman), die gemeinsam einen globalen Raubzug begehen, um den mythologischen Jungbrunnen zu finden. Sie müssen ihr Geschichtswissen nutzen, um Hinweisen auf ein episches Abenteuer zu folgen, das ihr Leben verändern wird… und möglicherweise zur Unsterblichkeit führt.

Der Film dauert 2 Stunden 5 Minuten und steht in 4K sowie Dolby Vision und Dolby Atmos bereit. Zur Einstimmung haben wir euch beide Trailer eingebunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren