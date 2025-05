Zane Lowe von Apple Music hat ein exklusives Interview mit Miley Cyrus zum neuen Album „Something Beautiful“ (VÖ: 30. Mai) geführt, das als filmisches Erlebnis auch in die Kinos kommt.

Miley Cyrus im Exklusiv-Interview mit Apple Music

Nachdem wir euch kürzlich auf ein Interview mit Snook Dogg auf Apple Music aufmerksam haben, geht es nun mit Miley Cyrus weiter.

Miley spricht über die emotionale Bedeutung ihres ersten GRAMMY-Gewinns für „Flowers“ (ein heilender Moment), betont, wie sehr ihr die Nüchternheit geholfen hat, ihr Leben zu verändern und erklärt ihre Entscheidung vorerst keine Live-Tourneen mehr zu spielen. Sie lobt aufstrebende Künstlerinnen wie Chappell Roan und Sabrina Carpenter für ihre beeindruckenden Live-Auftritte und untermalt die Bedeutung von Authentizität und Leidenschaft in der Musik – Bewunderung für Dolly Parton, Stevie Nicks und Beyoncé inklusive. Das Interview steht auf Apple Music sowie als Video-Interview auf YouTube (haben wir euch im Artikel eingebunden) zur Verfügung.

Eins, zwei Aussagen des Interviews haben wir euch zusammengetragen. So gab Miley Cyrus zu verstehen, was sie ihren Fans mit dem Album und dazugehörigen Film „Something Beautiful“ mitgeben will.

Ich will, dass die Leute im Kino aufstehen und tanzen. In all meinen Lebenslinien und in allen Versionen von mir seh ich das Publikum nicht nur als Zuschauer*innen, sondern als Teil des Films. Ich wünsche mir Vertrauen, keine Urteile, Offenheit. Der Film soll erlebt, das Album mit mehr als nur fünf Sinnen gehört werden. Das soll der Anfang von einem Traum sein, der immer weiter wächst. Ich wollte Klangheilung mit Pop verbinden – ob mit alten Gongs, EDM, psychedelischem Bass, majestätischen Melodien oder Klavierstücken. Alles darf nebeneinander existieren. Das war die Idee.

Über Popmusik, Legenden und Newcomer sagte sie folgendes:

Jeder, mit dem ich gesprochen hab, der schon 50 Jahre im Geschäft ist – wie Stevie Nicks oder Elton John – die bleiben einfach immer dran. Ich weiß noch, vor etwa zehn Jahren hab ich Stevie gefragt: „Was machst du heute?“ Und sie so: „Ich hör neue Musik. Hast du das oder das schon gehört?“ Und dann meinte sie: „Harry Styles bringt bald ein richtig gutes Album raus.“ Sie hört einfach alles, noch bevor es draußen ist. Und dann: „Kennst du ihn? Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr macht doch gerade beide so ähnliche Sachen.“ Dolly ist genauso. Sie sieht Sabrina Carpenter und sagt: „Blond, hohe Schuhe – her mit ihr, ich will auf ihren Song.“ Das ist das, was Legenden machen. Die bleiben am Puls der Zeit. Und ganz ehrlich: Wer Pop nicht ernst nimmt, sollte mal genau hinhören.