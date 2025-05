Am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende sorgt US-Präsident Donald Trump mit zwei Beiträgen auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social für Schlagzeilen. Trump möchte Apple zwingen, das iPhone in den USA zu fertigen, andernfalls verlangt er Strafzölle.

Trump will Strafzölle auf alle iPhone-Importe durchsetzen

Kurz vor dem Wochenende holt US-Präsident Donald Trump noch einmal zum Rundumschlag gegen Apple und die Europäische Union aus. Sowohl gegen den Hersteller aus Cupertino als auch gegen die EU plant er Strafzölle. Im Bezug auf Apple gibt Trump folgendes zu Protokoll

Ich habe Tim Cook von Apple schon vor langer Zeit darüber informiert, dass ich davon ausgehe, dass die in den USA verkauften iPhones auch in den USA und nicht in Indien oder anderswo hergestellt und gebaut werden. Sollte dies nicht der Fall sein, muss Apple einen Zoll von mindestens 25 % an die USA zahlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Auch die EU hat er auf dem Kieker. Er äußert sich wie folgt

Die Europäische Union, deren Hauptziel es war, die USA im Handel auszunutzen, war ein äußerst schwieriger Umgang. Ihre mächtigen Handelsbarrieren, Mehrwertsteuern, absurden Unternehmensstrafen, nicht-monetären Handelsbarrieren, Währungsmanipulationen, unfairen und ungerechtfertigten Klagen gegen amerikanische Unternehmen und vieles mehr haben zu einem Handelsdefizit mit den USA von über 250 Millionen Dollar pro Jahr geführt – eine völlig inakzeptable Summe. Unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts! Daher empfehle ich einen direkten Zoll von 50 % auf die Europäische Union ab dem 1. Juni 2025. Für Produkte, die in den USA hergestellt werden, fallen keine Zölle an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Nachdem Donald Trump Strafzölle gegen China ausgesprochen hatte, war Apple verstärkt dazu übergegangen, iPhones aus Indien in die USA zu importieren. Dies passte dem US-Präsidenten allerdings nicht. Nun möchte Trump auch dieses „Schlupfloch“ schließen und Apple stärker denn je zwingen, das iPhone in den USA herzustellen. Eine groß angelegte iPhone-Produktion in den USA ist zum aktuellen Zeitpunk kaum möglich, weil schlicht und Eindach die Fabriken und das Personal fehlen. Darüberhinaus dürfte die eine US-Produktion auch deutlich höher sein als in China oder Indien.

Apple hatte zuletzt Investitionen in den USA von 500 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.