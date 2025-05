Apples AirTags haben sich bereits in vielen Situationen als sehr praktisch erwiesen, sei es bei der Suche nach den eigenen Schlüsseln, dem Auffinden von gestohlener Kameraausrüstung oder beim Aufspüren eines Weihnachtsdeko-Diebs. Nun wurde ein entlaufener Hund dank eines an seinem Halsband befestigten AirTag wieder mit seinem Besitzer vereint. Obwohl die Geschichte ein glückliches Ende hatte, dient sie AirTag-Benutzern auch als Erinnerung, die Batterie im Auge zu behalten.

Ein gut vorbereiteter Helfer

Der entlaufende Hund wanderte bis zum Haus von Kevin Purdy, einem Tech-Autor bei Ars Technica. Als er die Tür öffnete, begrüßte ihn der unbekannte Hund. Als Purdy das Hundehalsband untersuchte, zeigte sich ein AirTag, der in einer Silikonhalterung steckte.

Jetzt musste der AirTag nur noch mit dem iPhone gescannt werden, aber es passierte nichts, da die Batterie des Trackers offenbar leer war. Glücklicherweise hatte Purdy eine passende Ersatzbatterie (CR2032) direkt griffbereit. Er tauschte sie schnell aus und stellte damit die Funktion des Tags wieder her. Obwohl der AirTag in der „Wo ist?“ App nicht als verloren markiert worden war, war er nun wieder aktiv. So konnte der Besitzer jetzt seinen Hund orten und abholen, was er glücklicherweise auch tat. Während Purdy noch mit dem Hund spielte, traf der Besitzer ein, worauf die beiden wieder glücklich zusammengeführt wurden.

Letztendlich hat der AirTag genau das getan, wofür er entwickelt wurde, mit ein wenig Hilfe von einem gut vorbereiteten Hundefreund. Dank des AirTag und einer Ersatzbatterie wurde aus einer stressigen Suche ein einfaches Wiedersehen. Ein Grund mehr, dafür zu sorgen, dass die AirTags immer einsatzbereit sind.