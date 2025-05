Wie Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) berichtet, bleiben Apple-Nutzer der iPhone-Marke weiterhin in großer Zahl treu. Die neuesten Zahlen des Marktforschungsunternehmens zeigen zwar einen leichten Rückgang der Kundenbindung, aber die Daten bestätigen, dass Apple immer noch die stärkste Markentreue auf dem Smartphone-Markt vorweisen kann.

Loyalität bleibt auch bei leichtem Rückgang hoch

Laut einer neuen CIRP-Studie entschieden sich dieses Jahr 89 % der iPhone-Besitzer bei einem Upgrade ihres Geräts für Apple. Das stellt zwar einen kleinen Rückgang gegenüber dem Spitzenwert von 94 % im Jahr 2023 dar, ist aber immer noch die höchste Loyalitätsquote in der Branche.

Auf den ersten Blick mag ein Rückgang um fünf Prozentpunkte aufhorchen lassen. Ohne detaillierten Kontext, wie etwa Stichprobengrößen oder Fehlerspannen, ist es jedoch schwierig, diese Verschiebung als signifikant zu interpretieren. In einem Umfeld, in dem andere Marken oft Mühe haben, auch nur 70 % ihrer Nutzer zu halten, spielt Apple weiterhin in einer ganz eigenen Liga.

Ein Faktor, der den leichten Rückgang erklären könnte, sind die steigenden Anschaffungskosten. Die Preise für das iPhone 16 Pro beginnen bei 999 US-Dollar, wodurch viele Nutzer ihre derzeitigen Geräte einfach länger behalten. Das deutet nicht auf einen Verlust der Loyalität hin, sondern eher auf ein vorsichtigeres Verhalten bei den Ausgaben, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Samsung verbessert sich, aber es kommt auf den Kontext an

Bei Samsung wurde hingegen eine gestiegene Kundenbindung auf 76 % (von 73 % im Jahr 2023) festgestellt. Der Zuwachs ist jedoch wahrscheinlich eher auf das Fehlen einer starken Android-Konkurrenz zurückzuführen als auf einen Anstieg der Begeisterung der Nutzer. Nach dem Rückzug von LG aus dem US-Markt im Jahr 2021 ist Samsung für viele Android-Nutzer die prominenteste Wahl.

Die Geräte der Galaxy-A-Serie von Samsung haben preisbewusste Verbraucher angezogen, was durch großzügige Inzahlungnahmeangebote unterstützt wurde. Doch ob diese Kunden eine dauerhafte Markenbindung eingehen oder einfach die aktuell günstigste Option wählen, bleibt ungewiss. Ohne genauere Daten ist es hier schwer, echte Markentreue von einer vorübergehenden Entscheidung zu unterscheiden.

Das große Bild für Apple

Mit Blick auf die Zukunft sieht sich Apple mit einem schwierigeren Markt konfrontiert. Die für 2025 erwartete Markteinführung des iPhone 17 fällt in eine Zeit langsamerer Aktualisierungszyklen und zunehmenden regulatorischen Drucks, hauptsächlich seitens der Europäischen Union. Der Digital Markets Act hat Apple bereits dazu veranlasst, einige seiner App Store Regeln zu lockern, was das erfolgreiche Apple-Ökosystem schwächen könnte.