Anfang dieses Jahres kündigte Apple den Mac Studio mit M3 Ultra Chip an. Der Mac Studio ist bislang der einzige Mac, bei dem Apple den High-End-Chip verbaut. Allerdings zeigt ein Leak, dass sich Apple mit dem Einsatz des Chips beim MacBook Pro beschäftigt hat.

Apple testete MacBook Pro mit M3 Ultra

Ein bislang nicht in Erscheinung getretener Leaker hat auf der chinesischen Social-Media-Plattform BiliBili (via Macrumors) zu verstehen gegeben, dass er in einer internen Version von iOS 18 Code-Referenzen für unveröffentlichte 14 Zoll- und 16 Zoll MacBook-Pro-Modelle mit M3-Ultra-Chip gefunden hat. Konkret gab er an, die Codenamen J514d und J516d seien in einer Datei im Ordner /AppleInternal/Diags/Tests/ gefunden worden.

Bei J514 und J516 handelt es sich um die Codenamen für die 14 Zoll und 16 Zoll Modelle mit M3 Pro und M3 Max Chip. Diese hat Apple im Herbst 2023 auf den Markt gebracht. Das „d“ dürfte sich als Suffix auf den Ultra-Chip beziehen. Zumindest trägt der Mac Studio mit M3 Ultra den Codenamen J575d.

Der M3 Ultra ist der bislang leistungsstärkste Mac-Chip, den Apple verbaut hat. Er verfügt unter anderem über einen CPU mit bis zu 32 Kernen, eine GPU mit bis zu 80 Kernen und unterstützt bis zu 512GB gemeinsamen Speicher.

Bis dato hat Apple noch kein MacBook Pro mit Ultra-Chip auf den Markt gebracht. Vielmehr kündigte der Hersteller im Oktober letzten Jahres neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modelle mit M4, M4 Pro und M4 Max an. Mit dem M4 Max kann das MacBook Pro mit einer CPU mit bis zu 16 Kernen, einer GPU mit bis zu 40 Kernen und bis zu 128 GB gemeinsamem Speicher konfiguriert werden.

Apple hat sich möglicherweise gegen den Einsatz eines Ultra-Chips beim MacBook Pro entschieden, da sich dieser zu stark auf die Akkulaufzeit und die Wärmeentwicklung ausgewirkt hätte. Ehrlicherweise verfügt das M4 Max Modell über mehr als ausreichend Leitung für die meisten mobilen Anwendungen.