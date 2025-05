Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die diesjährige Worldwide Developers Conference und damit auf die Apple Entwicklerkonferenz zu. Diese wird wird am 09. Juni 2025 mit einer Keynote eröffnet. Nachdem wir in den letzten Wochen schon ein paar Gerüchte zu iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 gehört bzw. gelesen haben, gibt es nun frische Informationen zu watchOS 12 und tvOS 19. Sowohl das Update für die Apple Watch als auch für Apple TV sollen ein großes Update darstellen.

Apple plant große Updates für watchOS 12 und tvOS 19

Es zeichnete sich in den letzten Wochen bereits ab, dass Apple iOS 19 ein größeres Design-Update verpasst. Allerdings soll das Update nicht ganz so markant sein als iOS 7 im Jahr 2013.

Der neue Look, der „Solarium“ genannt wird – benannt nach Glasräumen, die Sonnenlicht hereinlassen – wirkt eleganter und moderner. Der Ansatz orientiert sich stark an visionOS. Wer schon einmal Vision Pro verwendet hat, der wird verstehen, was gemeint ist. visionOS fühlt sich deutlich moderner an als die aktuellen Versionen von iOS, iPadOS und macOS. Ein zentrales Thema in diesem Jahr ist die Konsistenz und Vereinheitlichung der Betriebssysteme, was besonders beim Vergleich von Macs und iPads deutlich wird.

In der aktuellen Ausgabe seines PowerOn-Newsletters sprich Mark Gurman davon, dass das neue Design über iOS, iPadOS und macOS hinausgeht. Das bedeutet, dass sowohl tvOS als auch watchOS neu gestaltet werden, um den anderen Systemen zu entsprechen. visionOS soll einige Anpassungen erhalten.