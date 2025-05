Nach monatelangen Spekulationen und hoffnungsvollen Gerüchten hatte Apple im März endlich bestätigt, dass Ted Lasso zurückkehren wird. Wie Deadline berichtet, hat jetzt die Schauspielerin Hannah Waddingham neue Details über den Zeitplan der Produktion verraten. Demnach hat das Autorenteam bereits für reichlich Inhalte gesorgt, sodass der Startschuss für die Dreharbeiten im Juli erfolgen kann.

„Ted Lasso“ Staffel 4 auf Apple TV+

Als „Ted Lasso“ zum ersten Mal auf Sendung ging, war schon klar, dass die Macher eine Geschichte über drei Staffeln im Sinn hatten. Die Handlung sollte einen eindeutigen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, das in der dritten Staffel erfolgte.

Co-Schöpfer und Hauptdarsteller Jason Sudeikis soll jedoch schon immer eine Idee für ein komplett neues Kapitel für „Ted Lasso“ gehabt haben. Dieses neue Kapitel soll laut Hannah Waddingham, die in der Serie die AFC Richmond Besitzerin Rebecca Welton spielt, bald aufgeschlagen werden. So verriet sie in einem Interview, dass die Dreharbeiten im Juli starten.

So aufregend das alles auch ist, es gibt immer noch kein offizielles Statement darüber, wann Staffel 4 auf Apple TV+ erscheinen wird. Da die Dreharbeiten voraussichtlich im Juli beginnen werden, ist mit einer Veröffentlichung frühestens im Jahr 2026 zu rechnen.

Eine neue Richtung für den AFC Richmond

Dabei gibt es eine große Neuerung. Ted kehrte zum Ende der dritten Staffel in die USA zurück, um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Für viele schien das ein Schlussstrich unter seine Geschichte zu sein. In der Fangemeinde tauchte schnell die Idee auf, dass die Serie in eine neue Richtung gehen könnte. Die Frage war nur, ob mit oder ohne Ted Lasso. Wie Sudeikis selbst vor der offiziellen Bekanntgabe zur vierten Staffel in einem Podcast bestätigte, wird Ted zurückkehren und dieses Mal ein Frauen-Fußballteam für den AFC Richmond trainieren. Waddingham sagte im Interview zu der neuen Handlung:

„Unsere Autoren sind buchstäblich Jedi-Ritter. Und wir haben einen ganzen Raum voller echter feministischer Männer … Das sieht man wirklich in den Drehbüchern.“

Sudeikis erklärte zuvor, dass die vierte Staffel davon handeln wird, Entscheidungen zu treffen, bevor man zu lange darüber nachdenkt. Es geht um den Mut, den ersten Schritt zu machen, auch wenn der Weg noch nicht ganz klar ist. Was genau das für Ted und sein neues Team bedeutet, ist noch offen. Sicher ist nur, dass die Serie weitergeht und dabei neue Wege verfolgt, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.