Die Deutsche Telekom hat kürzlich bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen ein umfangreiches WM-Paket sichern konnte. So verfügt das Bonner Unternehmen über die Medienrechte an der FIFA WM 2026 der Männer, der FIFA Frauen-WM 2027 sowie der beiden FIFA-U20 WMs 2025 und 2027 der Junioren. Damit sichert sich das Unternehmen die Medienrechte an insgesamt 272 Spielen für den deutschen TV-Markt. Zu sehen gibt es die Spiele bei Magenta TV.

Telekom sichert sich die Übertragungsrechte der FIFA WM 2026

Nach der Übertragung der Fußball-EM im vergangenen Jahr konnte sich die Deutsche Telekom die Übertragungsrechte für vier weitere große Fußball-Turniere sichern. Die Rede ist von der FIFA Frauen-WM 2027, FIFA U 20 WM 2025 und 2027 der Junioren und FIFA WM 2026 der Männer. Alles in allem beinhaltet das WM-Paket die Übertragung von 272 Spielen.

Parallel hat die Telekom erste Personalien bekannt gegeben, die die kommenden Fußball-Events begleiten. Johannes B. Kerner wird bei der WM 2026 erneut für MagentaTV als Gastgeber im Einsatz sein, Wolff Fuss unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren. Ebenfalls vor Ort waren DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Nationalspielerin Laura Freigang.

Besonders spannend dürfte die FIFA WM 2026 werden. Und genau auf dieser liegt der Fokus der Telekom. Erstmals neben an dem Turnier 48 Nationen teil. Im Zeitraum von sechs Wochen finden insgesamt 104 Spiele statt. Es handelt sich um das größte Fußball-Turnier aller Zeiten.